Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новая русская ракета с ядерным двигателем пролетела всего 35 километров

23.05.2018 ИноСМИ 657 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук.
Источник: © РИА Новости, Михаил Фомичев

• Путин утверждал, что новая ракета с ядерным двигателем обладает неограниченной дальностью, но в ходе самого успешного на сегодня испытания она преодолела всего 35 километров.

• С ноября 2017-го по февраль 2018 года эту крылатую ракету испытывали четыре раза, но каждый раз все заканчивалось ее падением.

• По оценке американской разведки, самый долгий испытательный полет продлился чуть больше двух минут, за которые ракета пролетела 35 километров, а потом потеряла управление и упала.

Российский президент Владимир Путин в этом году похвастался тем, что у России есть новая ракета с ядерным двигателем, обладающая неограниченной дальностью. Но по данным осведомленных источников, знакомых с содержанием доклада американской разведки об этой программе, после многочисленных попыток разработчикам так и не удалось провести ни одно успешное испытание.

С ноября по февраль эту крылатую ракету испытывали четыре раза, но каждый раз все заканчивалось ее падением, сообщили Си-Эн-Би-Си (CNBC) эти источники, попросившие не называть их имена.

По американским оценкам, самый долгий испытательный полет продлился чуть больше двух минут, за которые ракета пролетела 35 километров, а потом потеряла управление и упала. Самое короткое испытание длилось четыре секунды, за которые ракета пролетела восемь километров.

По данным источников, в сообщениях на эту тему нет никакой информации о рисках для здоровья людей и для окружающей среды, которые может создать ядерный реактор ракеты.

Данное оружие, находящееся в разработке с начала 2000-х годов, использует бензиновый двигатель для взлета, после чего переключается на ядерный двигатель на маршевом участке траектории, объяснили источники Си-Эн-Би-Си.

Испытания показали, что ядерное сердце крылатой ракеты так и не забилось, а поэтому она не смогла совершить тот полет неограниченной дальности, которым хвастался Путин.

По словам источников, кремлевское руководство приказало провести испытания, несмотря на возражения инженеров, работающих по этой программе. Они с беспокойством говорили о том, что система пока находится на начальном этапе разработки.

Выступая в марте с обращением к нации, Путин заявил, что эта крылатая ракета способна доставить ядерный боевой заряд в любую точку мира, обойдя вражеские системы противоракетной обороны. В той же двухчасовой речи Путин нахваливал новое гиперзвуковое оружие, назвав его "непобедимым".

Неделю тому назад Си-Эн-Би-Си удалось узнать, что этот гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, от которого у США в настоящее время нет защиты, будет готов к применению к 2020 году.

Источники рассказали, что Россия в 2016 году дважды успешно испытала данное оружие, которое может оснащаться ядерной боеголовкой. Третье испытание гиперзвукового аппарата было проведено в октябре 2017 года, и закончилось неудачей, потому что он упал за несколько секунд до нанесения удара по цели.

Ожидается, что четвертое испытание русские проведут этим летом.


Аманда Масиас (Amanda Macias)

CNBC, США
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы