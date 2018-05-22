Для инженерных войск разработают экзоскелет и взрывозащитную обувь
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Саперы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
ЦАМТО, 22 мая. В интересах инженерных войск России разрабатывается пассивный экзоскелет. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
"В 2018 году в рамках гособоронзаказа и в инициативном порядке продолжится начатая работа по разработке и созданию перспективных средств инженерного вооружения различного назначения, в частности, новых компонентов инженерной экипировки – пассивного экзоскелета, взрывозащитной обуви и рюкзака сапера-штурмовика", – цитирует "РИА Новости" Ю.Ставицкого.
Также идет работа над созданием новой установки получения воды из снега и льда, водолазного миноискателя МИВ-2, индивидуального и группового источника электроэнергии.
"Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям", – подчеркнул Ю.Ставицкий.
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22.05.2018
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