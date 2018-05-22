В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам разминирования и противодействия СВУ



Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 года.

Источник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru Действия отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации по разминированию города Алеппо (Сирия), декабрь 2016 года.Источник: Отдел информационного обеспечения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации / lenta.ru

ЦАМТО, 22 мая. Третья Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия СВУ пройдет в Подмосковье 22-23 мая под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

В ней примут участие около 100 делегатов из более чем 20 стран мира, а также представители ряда международных и неправительственных организаций – Женевского центра по гуманитарному разминированию, Международного комитета Красного Креста и другие.

Первый день конференции (22 мая) пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Кубинка, Московская обл.), где специалисты стран-участниц мероприятия поделятся опытом работы в области гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Во второй день (23 мая) – в Международном противоминном центре ВС РФ (п.Нахабино Московская обл.) участники конференции ознакомятся с объектами и учебно-материальной базой Центра, средствами инженерного вооружения и техникой российских Вооруженных Сил (средства защиты сапера, поиска мин и взрывоопасных предметов, проведения подводного разминирования, инструментов применяемых при разминировании и очистке местности), состоится показ практических действий подвижной группы разминирования на многофункциональном мобильном комплексе разминирования "МИКР", разминирование местности с применением мобильного робототехнического комплекса "Уран-6".

Специалисты противоминного центра продемонстрируют порядок содержания и дрессировки собак. Также наглядно покажут принципы работы самодельных взрывных устройств, применяемых террористами в Сирии и методы борьбы с ними, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.