Техника отряда Международного противоминного центра ВС РФ доставляется морским транспортом из Сирии в Россию
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Бронированный модульный автомобиль К-63968 "Тайфун-К" Военной полиции Вооруженных сил России из числа первой партии в 30 единиц, переданной Российской армии в 2014 году, Сирия.
Источник: vk.com/milinfolive
ЦАМТО, 14 декабря. В Россию из Сирии морским транспортом отправлена специальная инженерная и автомобильная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра ВС РФ.
Противоминные машины, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", специальная инженерная техника и робототехнические комплексы "Уран-6" были загружены в пункте материально-технического обеспечения ВМФ (Тартус, Сирия).
Ранее, 12 декабря, самолетами военно-транспортной авиации после выполнения задач в Сирийской Арабской Республике в пункт постоянной дислокации в подмосковное Нахабино был доставлен личный состав (офицеры и солдаты) отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.
В торжественных мероприятиях по случаю прибытия военнослужащих приняли участие руководство Минобороны России, инженерных войск ВС РФ, губернатор Московской области, представители Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.
Уникальное оборудование российских инженеров и опыт разминирования позволил в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов в сирийских вооруженных силах. В Сирии действует филиал противоминного центра, в котором инструкторами и преподавателями выступают российские офицеры.
Специалистами Международного противоминного центра МО РФ в Сирии подготовлено более 740 специалистов из состава вооруженных сил САР.
Подготовленные российскими специалистами сирийские саперы уже успешно разминируют города и населенные пункты.
В ходе гуманитарного разминирования российские инженеры использовали новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.
Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности использовались многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02. В разминировании принимали участие расчеты минно-розыскной службы.
Всего за время выполнения гуманитарных операций в САР саперы Центра разминировали более 6,5 тыс. га территории страны, 1,5 тыс. дорог, более 17 тыс. зданий и сооружений, обезвредили и уничтожили свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов (из которых более 30 тыс. самодельных взрывных устройств).
Справочно:
Специалисты Международного противоминного центра в Сирии разминировали:
- Пальмиру (219,5 км дорог, 10476 зданий и сооружений, 24053 взрывоопасных предметов, 1062 самодельных взрывных устройств, 2339,1 га территории);
- Алеппо (945,2 км дорог, 4794 зданий и сооружений, 36218 взрывоопасных предметов, 20967 самодельных взрывных устройств, 12,6 км железнодорожных путей, 2956, 1 га территории);
- Дейр-эз-Зор (246 км автомобильных дорог, 1868 зданий и сооружений, 44783 взрывоопасных предметов, 8695 самодельных взрывных устройств, 1238 га территории).
Всего российскими саперами в Сирии разминировано:
- 1410,7 км автомобильных дорог;
- 17138 зданий и сооружений;
- 105054 взрывоопасных предметов;
- 30724 самодельных взрывных устройств;
- 12,6 км железнодорожных дорог;
- 6533,2 га территории, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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14.12.2017
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