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Российская газета

Российские саперы готовят землю в Карабахе к сельхозработам

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Источник изображения: Саид Царнаев \ РИА Новости

В Нагорном Карабахе инженерно-саперные группы российских миротворцев прочесывают местность на окраине города Мардакерт. До вооруженного конфликта там находились сельскохозяйственные угодья. А когда началась война, военные приспособили их под артиллерийские позиции.

Оружейных выстрелов в Мардакерте давно не слышно, но выходить в поля местные жители не торопятся. Это слишком опасно, поскольку в земле остались неразорвавшиеся мины и снаряды. Их поиском и обезвреживанием как раз и занимаются российские саперы. Работы у них хватает. По данным Минобороны РФ, только за последние несколько дней миротворцы обнаружили в Мардакертском районе более 50 крупнокалиберных боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Сколько еще таких опасных находок предстоит сделать саперам, одному Богу известно. Ясно одно: до сплошного разминирования местности использовать эти поля по предназначению не получится. Сначала землю надо очистить, а уже потом обрабатывать.

Выходя на разминирование, наши военные не забывают о собственной безопасности. Опасную работу они выполняют в защитных костюмах сапера и пользуются современными средствами поиска взрывоопасных предметов - миноискателями ИМП-С2 и специальными устройствами ИНВУ-3М. Кроме того, в их распоряжении многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Оператор может управлять им на удалении до 800 метров. Имеющиеся на устройстве четыре видеокамеры высокой четкости обеспечивают ему хороший круговой обзор.

Робот-сапер оборудован различными тралами. Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть этот комплекс отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины. Военные говорят, что ничего подобного в армии прежде не было.

Известно, что "Уран-6" наши саперы активно использовали для очистки местности в Сирии. Робот - миноискатель на протяжении нескольких лет эффективно работал и на Северном Кавказе.


Юрий Гаврилов

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