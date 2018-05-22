Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Восемь стран примут участие в двух конкурсах военных инженеров на Армейских играх - 2018

23.05.2018 ТАСС 437 0
0
Понравилась новость?
 0
Армейские игры
Кубок с символикой Армейских игр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Международные игры пройдут с 29 июля по 11 августа и будут состоять из 29 конкурсов

КУБИНКА /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Экипажи машин из восьми стран, включая Россию, примут участие в конкурсе Армейских международных игр - 2018 "Инженерная формула". Об этом во вторник сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Конкурс пройдет в городе Волжский (Волгоградская область) с участием России, Белоруссии, Вьетнама, Сербии, Китая, Таджикистана, Исламской Республики Пакистан и Узбекистана", - перечислил он.

В конкурсе понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" в Муроме будут состязаться команды от Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а конкурс "Безопасный маршрут" пройдет на объектах учебно-материальной базы полигона Корла в Китае. В нем также примут участие восемь стран.

Армейские международные игры - 2018 пройдут с 29 июля по 11 августа. Программа соревнований будет включать в себя 29 конкурсов.
22.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Вьетнам
Китай
Пакистан
Россия
Сербия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.05 22:58
  • 24
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 23.05 22:06
  • 40
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 23.05 21:50
  • 9
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
  • 23.05 21:31
  • 7
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 23.05 21:19
  • 1
Сирия выпустила сто ракет по израильским самолетам
  • 23.05 21:16
  • 1
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 23.05 20:48
  • 10
"Юрий Долгорукий" запустил четыре "Булавы" по полигону на Камчатке
  • 23.05 20:35
  • 16
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 23.05 19:12
  • 15
Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
  • 23.05 18:38
  • 6
Французский поцелуй авиапрома
  • 23.05 18:25
  • 1
Количество обучающихся в России узбекских военных можно увеличить в разы - Шойгу
  • 23.05 17:54
  • 64
Дурные предчувствия
  • 23.05 17:48
  • 14
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
  • 23.05 17:07
  • 6
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 23.05 16:53
  • 15
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы