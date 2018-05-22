Восемь стран примут участие в двух конкурсах военных инженеров на Армейских играх - 2018
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Кубок с символикой Армейских игр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Международные игры пройдут с 29 июля по 11 августа и будут состоять из 29 конкурсов
КУБИНКА /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Экипажи машин из восьми стран, включая Россию, примут участие в конкурсе Армейских международных игр - 2018 "Инженерная формула". Об этом во вторник сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
"Конкурс пройдет в городе Волжский (Волгоградская область) с участием России, Белоруссии, Вьетнама, Сербии, Китая, Таджикистана, Исламской Республики Пакистан и Узбекистана", - перечислил он.
В конкурсе понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода" в Муроме будут состязаться команды от Российской Федерации и Китайской Народной Республики, а конкурс "Безопасный маршрут" пройдет на объектах учебно-материальной базы полигона Корла в Китае. В нем также примут участие восемь стран.
Армейские международные игры - 2018 пройдут с 29 июля по 11 августа. Программа соревнований будет включать в себя 29 конкурсов.
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22.05.2018
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