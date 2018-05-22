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Шойгу: ситуация в Афганистане несет угрозу перехода террористов в страны Центральной Азии

23.05.2018 ТАСС 342 0
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Глава Минобороны РФ заявил об этом на встрече с министром обороны Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане не становится стабильней, это делает возможным переход через эту страну формирований террористов в сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Узбекистана Адбусаломом Азизовым.

По словам Шойгу, военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Узбекистана носит "абсолютно конкретный и очень важный характер".

"Связано это, конечно, в первую очередь, со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан", - подчеркнул он.

"Мы не можем сегодня сказать о том, что ситуация в Афганистане становится более стабильной, более безопасной. С учетом того, что формирования, которые уходят из Сирии, перемещаются в том числе в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства", - отметил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также сообщил, что Россия готова обучать большее число военнослужащих из Узбекистана, а также направить преподавателей в республику для подготовки военных специалистов в связи с распространением угрозы международного терроризма. "Мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить специалистов. Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России, ... предполагаем увеличить не на проценты, а в разы", - сказал Шойгу.

По словам российского министра, военные специалисты Узбекистана приобретают в России хорошие знания. "В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", - сообщил глава Минобороны РФ. "Также считаем важной и подготовку отдельного плана, я имею в виду программу, которую, надеюсь, сможем с вами рассмотреть во время Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет у нас в августе и в процессе которого мы с вами можем провести заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", - сказал министр.
22.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Афганистан
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Военные учения

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