Шойгу хочет ускорить разработку плана применения группировки войск ВС РФ и Таджикистана



Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Министр обороны РФ отметил, что ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону

ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на фоне негативного развития обстановки в Афганистане предложил ускорить разработку плана применения объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Таджикистана.

"На фоне негативного развития обстановки в соседнем Афганистане организовано планирование совместных действий по отражению возможных угроз. В целях недопущения бандформирований на территорию Таджикистана предлагаем ускорить разработку плана применения объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Таджикистана ", - сказал Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.

По оценке Шойгу, предпринимаемые меры позволяют "гарантированно выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе". Для организации дальнейшей совместной работы он предложил подписать план сотрудничества между Минобороны России и Таджикистана на 2018 год.

Министр обороны РФ отметил, что ситуация в Афганистане динамично меняется не в лучшую сторону. "Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, с оглядкой на вас, то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону", - сказал Шойгу.

"Помимо этого, конечно, речь идет и о помощи, поддержке в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Здесь у нас идет реализация большой программы, идет неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы", - отметил российский министр.

При этом он подчеркнул, что "есть вопросы, связанные с работой российской военной базы" в Таджикистане. "Но это текущие дела, - сказал Шойгу. - Думаю, что мы их обсудим и найдем приемлемые решения. Во всем остальном наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере развивается достаточно успешно". Он выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены, в том числе подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.

В свою очередь министр обороны Таджикистана поблагодарил РФ и лично Шойгу за вклад в обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе.

Роль Узбекистана

Министр обороны РФ также отметил, что нестабильность в Афганистане диктует необходимость более тесного сотрудничества России и Узбекистана. По его словам, Москва и Ташкент должны общими усилиями противостоять вызовам со стороны международного терроризма в Центральной Азии.

"У нас идет большая работа по укреплению военного, военно-технического сотрудничества. Нарастание угроз, которые идут со стороны повышающейся нестабильности Афганистана, заставляют нас все более и более тесно сотрудничать в борьбе и с международным терроризмом, и по обеспечению безопасности в этом регионе", - сказал он в четверг в ходе встречи с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

"Очень надеюсь, что те программы, которые уже есть, и те, которые предстоит реализовать, будут продолжены, принесут тот результат, который мы от них ожидаем", - заявил Шойгу.

По его словам, Узбекистан является стратегическим партнером России в центральноазиатском регионе. "Наши государства успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня мы должны консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма", - сказал Сергей Шойгу.

Министр отметил, что за последний год удалось значительно повысить уровень сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана, "который надо поддерживать и развивать". "В первую очередь, это касается совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности, укреплению боевых потенциалов вооруженных сил и подготовке военных кадров", - отметил Шойгу.

Эксперты двух стран, сказал министр, согласовали предложения по организации работы в этой сфере, эти предложения вошли в проект Плана двустороннего сотрудничества министерств обороны России и Узбекистана на 2018 год. "Предлагаю сегодня его подписать", - сказал Шойгу. Российский министр рассчитывает, что "сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами двух стран". Он также выразил признательность за поддержку и участие представителей Узбекистана "в знаковых мероприятиях, проводимых Минобороны России".

"Узбекские делегации активно работали на Шестой Московской конференции по безопасности, на конференции по военным аспектам противодействия терроризму в Сирии, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Впервые в этом году узбекистанские военнослужащие состязались в Армейских международных играх. Команды Узбекистана выступили достойно, показав отличную выучку, и заняли призовые места в пяти конкурсах", - отметил министр.

Шойгу пригласил министра обороны Узбекистана и представителей его страны принять участие в мероприятиях, которые российское военное ведомство проведет в 2018 году.