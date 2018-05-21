BAE Systems поставит Сухопутных войскам США БРЭМ M88A2 "Геркулес"
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Тяжелая ремонтно-эвакуационная машина M88A2 (HERCULES). Фото: uniteddefense.com.
ЦАМТО, 21 мая. МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией BAE Systems Land and Armaments соглашения на закупку дополнительных БРЭМ M88A2 "Геркулес" (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift Evacuation System – HERCULES).
Стоимость соглашения оценивается в 120,488 млн. долл. Планируется, что работы по контракту будут выполнены на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и будут завершены до 31 января 2021 года.
БРЭМ M88A2 "Геркулес" предназначена для эвакуации с поля боя поврежденных, застрявших или вышедших из строя 70-тонных основных боевых танков, включая M1A1 и M1A2, "Леопард-2", а также более легкой техники – LAV, "Страйкер", M2/M3 "Брэдли" и др.
Разработчиком машины является фирма United Defense Industries (UDI), которая в марте 2005 года была куплена за 3,97 млрд. долл. компанией BAE Systems.
"Геркулес" M88A2 является последней версией БРЭМ семейства M88 и создана на базе M88A1. Ее ключевыми отличиями являются увеличенная мощность двигателя, усовершенствованные тормозная и энергосистема, улучшенная управляемость, усиленная бронезащита, в результате чего мощность при буксировке возросла на 25%, подъемная сила крана возросла на 40%, тяговая сила лебедки – на 55%. Экипаж машины сокращен с четырех до трех человек (командир, водитель, механик).
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21.05.2018
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