BAE Systems поставит Сухопутных войскам США БРЭМ M88A2 "Геркулес"



Тяжелая ремонтно-эвакуационная машина M88A2 (HERCULES). Фото: uniteddefense.com. Тяжелая ремонтно-эвакуационная машина M88A2 (HERCULES). Фото: uniteddefense.com.

ЦАМТО, 21 мая. МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией BAE Systems Land and Armaments соглашения на закупку дополнительных БРЭМ M88A2 "Геркулес" (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift Evacuation System – HERCULES).

Стоимость соглашения оценивается в 120,488 млн. долл. Планируется, что работы по контракту будут выполнены на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и будут завершены до 31 января 2021 года.

БРЭМ M88A2 "Геркулес" предназначена для эвакуации с поля боя поврежденных, застрявших или вышедших из строя 70-тонных основных боевых танков, включая M1A1 и M1A2, "Леопард-2", а также более легкой техники – LAV, "Страйкер", M2/M3 "Брэдли" и др.

Разработчиком машины является фирма United Defense Industries (UDI), которая в марте 2005 года была куплена за 3,97 млрд. долл. компанией BAE Systems.

"Геркулес" M88A2 является последней версией БРЭМ семейства M88 и создана на базе M88A1. Ее ключевыми отличиями являются увеличенная мощность двигателя, усовершенствованные тормозная и энергосистема, улучшенная управляемость, усиленная бронезащита, в результате чего мощность при буксировке возросла на 25%, подъемная сила крана возросла на 40%, тяговая сила лебедки – на 55%. Экипаж машины сокращен с четырех до трех человек (командир, водитель, механик).