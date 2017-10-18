Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

BAE Systems поставит ВС США 20 БРЭМ M88A2 "Геркулес"

19.10.2017 ЦАМТО 135 0
0
Понравилась новость?
 0
M88A2_Hercules
Тяжелая ремонтно-эвакуационная машина M88A2 (HERCULES). Фото: uniteddefense.com.

ЦАМТО, 18 октября. Минобороны США объявило о подписании Командованием по заключению контрактов СВ США с компанией BAE Systems Land and Armaments соглашения на закупку 20 БРЭМ M88A2 "Геркулес", а также поставку запчастей.

Стоимость соглашения оценивается в 68,99 млн. долл. Планируется, что работы по контракту будут выполнены на предприятии компании в Йорке (шт.Пенсильвания) и будут завершены до 31 октября 2019 года.

БРЭМ M88A2 "Геркулес" предназначена для эвакуации с поля боя поврежденных, застрявших или вышедших из строя 70-тонных основных боевых танков, включая M1A1 и M1A2, "Леопард-2", а также более легкой техники, включая LAV, "Страйкер", M2/M3 "Брэдли" и др.

Разработчиком машины является компания United Defense Industries (UDI), которая в марте 2005 года была куплена за 3,97 млрд. долл. компанией BAE Systems.

"Геркулес" M88A2 является последней версией БРЭМ семейства M88 и создана на базе M88A1. Ее ключевыми отличиями являются увеличенная мощность двигателя, усовершенствованные тормозная и энергосистема, улучшенная управляемость, усиленная бронезащита. Мощность при буксировке возросла на 25%, подъемная сила крана – на 40%, тяговая сила лебедки – на 55%.

В состав экипажа машины вместо четырех (у предыдущей версии) входят три человека (командир, водитель и механик).
18.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
C-130
LAV
Leopard-2
Stryker
Компании
BAE Systems

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.10 07:46
  • 3
В 2018 году у МВД и Росгвардии может появиться щит, бьющий током
  • 19.10 07:01
  • 1
Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент
  • 19.10 05:52
  • 50
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 19.10 05:50
  • 15
В Госдуме оценили планы Киева одолеть Черноморский флот "волчьей стаей"
  • 19.10 05:49
  • 3
СМИ: ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против России
  • 19.10 05:34
  • 5
Ужас США и Израиля: сирийский сверхточный Су-24М2 с СВП-24 "Гефест"
  • 19.10 04:28
  • 22
Откат империи
  • 19.10 04:23
  • 18
Силуанов назвал расходы России на оборону оправданными
  • 19.10 03:02
  • 2
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
  • 19.10 02:49
  • 3
В Вологде открыт новый завод по производству высокоточных подшипников
  • 18.10 22:00
  • 4
Шойгу и Нетаньяху обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран
  • 18.10 21:40
  • 20
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 18.10 21:17
  • 47
"Калашников" показал комплект модернизации для АК-74
  • 18.10 21:07
  • 28
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 18.10 20:28
  • 47
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
другие обсуждаемые темы