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"Рособоронэкспорт" представит экспортные новинки на KADEX-2018

22.05.2018 Ростех 764 0
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Бронеавтомобиля "Тигр"
Мобильный разведкомплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр" для ВС Казахстана. Выставка KADEX-2016.
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая пройдет с 23 по 26 мая в Астане. Компания участвует в выставке по приглашению Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

"Рособоронэкспорт уже стал традиционным участником KADEX. Каждый раз наши делегации проводят здесь весьма плодотворную работу. В этом году мы представляем в Астане более 300 образцов российской продукции военного назначения, среди которых есть и экспортные новинки. Уверен, что наши предложения получат заслуженное внимание со стороны представителей вооруженных сил Казахстана и других стран – участниц выставки", – заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Выставка предназначена для представителей всех видов вооруженных сил. Ее тематическая направленность – авиационная техника, беспилотные летательные аппараты и космические технологии, вооружение и военная техника сухопутных войск и военно-морских сил, средства ПВО, тыловое и техническое обеспечение войск, IT-технологии, системы и средства связи, робототехника в военной сфере.

Всего в составе единой российской экспозиции принимают участие 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий. Как отметили в пресс-службе "Рособоронэкспорта", на стенде будут представлены новые образцы стрелкового оружия, технические средства обучения для стрелкового оружия и бронетанковой техники. Внимание заказчиков ожидается к экспортной новинке компании – бронетранспортеру БТ-3Ф, к автомобилю специального назначения "Тигр-М" и другой бронетехнике. В частности, к подтвердившей свои отличные боевые и эксплуатационные качества в ходе антитеррористической операции боевой машине поддержки танков БМПТ ("Терминатор"). На статической площадке выставлены российские автомобили Урал-4320 и Урал-432009.

Наиболее перспективными образцами для военно-воздушных сил на рынке региона считаются сверхманевренный многофункциональный истребитель типа Су-30СМ, учебно-боевой самолет Як-130 и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, а также легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т. Кроме того, на выставке ожидается внимание к российским беспилотным летательным аппаратам "Орлан-10Е" и новинке каталога "Рособоронэкспорта" – "Орион-Э".

Для военно-морских сил на стенде компании также представлены недавно получившие свое экспортное будущее образцы – малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э" и малый ракетный корабль проекта 21635.1 "Сарсар". Кроме них, интерес региональных заказчиков ожидается к катеру специального назначения проекта 21980Э "Грачонок", скоростному транспортно-десантному катеру БК-16 проекта 02510 и скоростной штурмовой лодке БК-10 проекта 02450.

"Рособоронэкспорт" покажет в Астане широкий спектр средств ПВО и РЭБ. В частности, на оружейном рынке региона обладают перспективой радиолокационная станция дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей "Резонанс-НЭ", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В ходе выставки "Рособоронэкспорт" проведет для иностранных заказчиков ряд презентаций вооружения и военной техники. Также в рамках деловой программы мероприятия запланированы встречи участников российской делегации с партнерами из силовых структур Казахстана и других стран – участниц KADEX-2018.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
Бук-М2
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-35
Ми-8АМТ
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