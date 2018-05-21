Первые публичные фотографии головного среднего морского танкера "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере. Танкер был построен для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область) и впервые вышел на заводские ходовые испытания 17 мая 2018 года.

Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года (с) Строгий / forums.airbase.ru

Напомним, что ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" получило контракт Министерства обороны России стоимостью 2,978 млрд рублей на постройку головного среднего морского танкера проекта 23130 1 ноября 2013 года. Танкер предназначен для Северного флота с базированием на Мурманск. Церемония закладки танкера "Академик Пашин" (заводской номер 901) по этому контракту была произведена на заводе 26 апреля 2014 года. Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года.

Следует отметить, что согласно условиям контракта, спуск судна на воду должен был быть произведен в июле 2015 года, а окончание заводских ходовых и государственных испытаний было намечено на октябрь 2016 года, судно должно было быть сдано заказчику к 25 ноября 2016 года. Таким образом, строительство танкера осуществлено с отставанием примерно на два года от контрактных сроков.

Присутствовавший на церемонии закладки танкера "Академик Пашин" в апреле 2014 года тогдашний Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.В. Чирков заявил, что всего для ВМФ предполагается построить четыре таких судна. Однако сведения о постройке на заводе в Шлиссельбурге второго танкера отсутствуют.

Проект 23130 разработан ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания - до 8000 миль, автономность - 60 суток, экипаж - 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз. В качестве главной дизельной энергетической установки планировалось использовать двигатели импортного производства.

Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года (с) Строгий / forums.airbase.ru