Броня крепка: "Уралвагонзавод" защищается от медийных атак

Сотрудникам "Уралвагонзавода" приходится идти на специальные меры по защите предприятия оборонной отрасли от "чёрного пиара". Так, в сети появилось распоряжение, в котором предписываются действия на случай появления в средствах массовой информации материалов, носящих откровенно негативный оттенок о деятельности "УВЗ". Инструкция-распоряжение за подписью замдиректора по правовым вопросам была опубликована, например, на сайте Ura.ru. Документ носит название "О мероприятиях по обеспечению защиты деловой репутации Общества".

https://vk.com/realuvznews

Суть документа состоит в том, чтобы составлялись обращения в правоохранительные органы в связи с появлением материалов в СМИ, которые наносят ущерб деловой репутации одного из крупнейших предприятий отечественного оборонного сектора. Предписывается, в частности, возможность обращения в суд по поводу материалов, содержащих "чёрный пиар".

https://vk.com/realuvznews

Поводом для такого рода действий со стороны "Уралвагонзавода" послужили, вероятно, участившиеся публикации негативного оттенка на определённых ресурсах. Публикации, одна за другой, были посвящены финансовому положению на предприятиях корпорации. Так, в марте текущего года в "Ведомостях" был опубликован материал, в котором было объявлено, что "Уралвагонзавод" находится якобы на пороге банкротства. В статье 4-х авторов "Ведомостей" содержалась, к примеру, такая фраза:

Символ российской оборонки погряз в долгах и оказался на грани краха: чтобы его спасти, пришлось передать предприятие "Ростеху" и сменить руководство. А главное, заставить перевозчиков покупать основную гражданскую продукцию предприятия – железнодорожные вагоны

10 мая в материале E1.ru (Екатеринбург Онлайн) было заявлено, что на НПК "Уралвагонзавод" им. Дзержинского подано заявление о банкротстве по иску компании "Дельтасвар" о невыплате почти 44 млн рублей долга.

На самом "Уралвагонзаводе" отметили, что "Дельтасвар" отзовёт иск, так как долг будет погашен уже в ближайшее время.

Таким образом, можно констатировать, что "Уралвагонзаводу" приходится бороться не только за покупателя производимой продукции, но ещё и против многочисленных публикаций, в которых корпорация "хоронится" их авторами - возможно, не без заказа со стороны тех или иных экономических или политических сил.