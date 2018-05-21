Минобороны: США нарушают Договор о РСМД, разрабатывая ракеты дальностью до 5 тыс. км



Сергей Рыжков.

Источник: © Минобороны РФ Сергей Рыжков.Источник: © Минобороны РФ

Глава Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков отметил, что Соединенные Штаты проводят испытания ракет, которые "способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые договором"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в статье, размещенной в понедельник в газете "Красная звезда".

"РФ на протяжении нескольких лет поднимает перед США проблемы, связанные с нарушениями американской стороной положений Договора о РСМД. Так, США в обход Договора о РСМД разрабатывают и проводят летные испытания баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5 тыс. км", - отмечает Рыжков.

Как подчеркивает сотрудник Минобороны, США объясняют создание новых ракетных средств тем, что они являются "не более чем баллистическими ракетами-мишенями, а все такие разработки осуществляются только в интересах отработки и испытаний глобальной системы противоракетной обороны". Представитель Минобороны поясняет, что американская сторона для отработки элементов системы ПРО использует такие ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, как Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2 и MRBM. "Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором", - подчеркивает Рыжков.

Еще одна претензия к американской стороне относительно соблюдения Договора о РСМД связана "с развертыванием на базах ПРО США в Европе пусковых установок, идентичных пусковым установкам Мк-41, применяемым ВМС США для пусков крылатых ракет средней дальности". Отмечается, что на американском объекте ПРО в Румынии, вопреки Договору о РСМД, уже размещены, а в Польше планируются к размещению универсальные пусковые установки, испытанные для запуска крылатых ракет средней дальности типа BGM-109 "Томагавк".

Кроме того, США в 2012-2013 годах проводили испытания наземной пусковой установки типа Мк-41 авиационной крылатой ракеты AGM-158В (JASSM-ER), имеющей дальность стрельбы 1 тыс. км. Также в Минобороны РФ подчеркивают, что в декабре 2017 года президент Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, "который в числе прочих содержит программу с объемом финансирования в $25 млн по разработке такой новой крылатой ракеты".

Необоснованные обвинения в адрес России

Как отметил Рыжков, США начали упоминать потенциальное нарушение Договора о РСДМ после старта испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", после чего в ноябре 2017-го Белый дом официально назвал российскую ракету, якобы нарушившую договор, "Новатор 9М729".

Такие обвинения в адрес РФ являются "голословными и неконкретными", считает Рыжков. "Американская сторона выдает предполагаемое нарушение за случившийся факт, не указывая, в чем суть нарушения, где и как оно выявлено. Такая политика преследует одну цель - дискредитировать Россию и представить ее в виде государства - нарушителя международных договоров", - подчеркнул он.

США, по мнению Рыжкова, пытаются добиться развала Договора о РСМД, что может обернуться для мирового сообщества серьезными последствиями.

"В случае прекращения его действия мы рискуем получить ситуацию начала восьмидесятых годов прошлого столетия, когда ядерные ракеты достигали своих целей за пять-семь минут, и это положение дел создавало крайне нестабильную военно-политическую обстановку на европейском континенте", - заключил он.