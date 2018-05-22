Тихоокеанский флот России получит серию из шести малых ракетных кораблей



Спуск на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третьего строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабле установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 05.05.2018.

Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com Спуск на воду на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" третьего строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля проекта 22800 "Шквал" с заводским номером 253. На корабле установлен новый корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Отрадное (Ленинградская область), 05.05.2018.Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com

Минобороны планирует заключить контракт на строительство серии таких кораблей в 2019 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ в 2019 году заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает в понедельник, в день 287-й годовщины со дня образования ТОФ, пресс-служба восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Планируется, что в 2019 году Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота, которые по своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших в подобном классе", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно планам военного ведомства, подводные силы ТОФ "будут оснащаться дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3", которые строятся на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. "В состав их вооружения входят крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Государственной программой вооружения предусмотрено строительство серии подводных лодок такого класса", - добавили в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что береговые части уже получили мобильные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", а морская пехота ТОФ приняла на вооружение новые бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-80БВ.

Днем основания Тихоокеанского флота России считается 21 мая (10 мая по старому стилю) 1731 года, когда указом императрицы Анны Иоанновны был образован порт Охотск, который до 1849 года оставался единственным русским портом в Тихоокеанском бассейне. Для защиты Сибири, морских торговых путей и промыслов также была создана военная флотилия на Дальнем Востоке с базой в Охотске. День Тихоокеанского флота был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Куроедова от 15 апреля 1999 года.