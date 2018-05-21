Корабли Северного флота провели зенитные стрельбы в Баренцевом море



Ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Ракетный крейсер "Маршал Устинов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Экипажи "Маршала Устинова", "Юнги" и "Снежногорска" также провели тренировку по поиску и условному уничтожению подводной лодки

ТАСС, 21 мая. Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Снежногорск" совместно с авиацией Северного флота выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Стрельбы проводились в ходе учений по противовоздушной обороне. Экипажи "Маршала Устинова", "Юнги" и "Снежногорска" выполнили практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установил фронтовой бомбардировщик Су-24", - рассказали в пресс-службе.

Экипажи кораблей также отработали поиск и условное уничтожение подводной лодки совместно с противолодочной авиацией. "Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Снежногорск" во взаимодействии с экипажами противолодочного самолета Ил-38 и вертолета Ка-27ПЛ выполнили задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с применением противолодочного вооружения", - отметили в пресс-службе.