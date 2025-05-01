Учения с участием 10 кораблей и судов Северного флота начались в Баренцевом море
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС
В учениях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ
МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Разнородные силы Северного флота начали учения в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Всего в учении разнородных сил Северного флота задействованы 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.
Во время учений тральщики "Полярный" и "Коломна" обеспечат выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого десантного корабля "Александр Отраковский". На втором этапе маневров противолодочные корабли "Юнга" и "Брест", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ уничтожат подлодку условного противника. Также экипажи "Маршала Устинов", "Юнги" и "Бреста", малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет" проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24. На четвертом этапе учений спасательный отряд флота поможет условно терпящим бедствие в море морякам.
Также в учениях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Им будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.
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25.05.2017
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