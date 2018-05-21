"Алмаз-Антей" покажет на выставке в Казахстане системы С-400 и С-300
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Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Делегация концерна также проведет переговоры с представителями госструктур, официальными делегациями стран и потенциальными заказчиками продукции холдинга
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет на выставке KADEX-2018, которая пройдет с 23 по 26 мая в Астане, зенитные ракетные системы С-400 и С-300. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.
"На объединенной экспозиции концерна в павильоне №5 будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500" и С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности семейства "Бук" и "Тор", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на стенде компании будет представлена информация о различных радиолокационных станциях.
По словам заместителя гендиректора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, на выставке "Алмаз-Антей" сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для среднеазиатского региона. Делегация концерна проведет переговоры с представителями госструктур, официальными делегациями стран, потенциальными заказчиками продукции холдинга. Будут затрагиваться темы запасных частей, услуг по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО, по обучению иностранных специалистов проведению таких работ.
"На KADEX-2018 мы ожидаем серьезный интерес зарубежных заказчиков как к зенитным ракетным системам и комплексам наземного базирования, так и к нашей продукции гражданского и двойного назначения, которая благодаря своим эксклюзивным характеристикам имеет высокий экспортный потенциал", - отметил Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" имеет самостоятельное право на осуществление поставок финальных образцов продукции военного назначения (ПВН), а также на послепродажное обслуживание ранее поставленной ПВН, поставку ЗИП, комплектующих изделий, продление сроков службы, ремонт, модернизацию и утилизацию ранее произведенной продукции.
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21.05.2018
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