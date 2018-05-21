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Пропагандистская кампания вокруг Договора о РСМД с голословными обвинениями в адрес России была развернута умышленно - Минобороны РФ

22.05.2018 Интерфакс-АВН 354 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий 4-й бригады Противовоздушной обороны (ПВО) войск Воздушно-космической обороны (ВКО) в зале боевого управления в Московской области.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Пропагандистская кампания вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) была развернута умышленно, чтобы голословными обвинениями дискредитировать Россию, заявил начальник Управления министерства обороны РФ по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков.

"Вокруг Договора о РСМД развернута шумная пропагандистская кампания. Обвинения в адрес России голословны и неконкретны. Делается это умышленно, чтобы российская сторона не могла бы предметно ответить и опровергнуть распространяемые домыслы. Такая политика преследует одну цель - дискредитировать Россию и представить ее в виде государства-нарушителя международных договоров", - отметил С.Рыжков в своей статье, опубликованной в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

При этом он подчеркнул, что "под этот шум США ведут дело к развалу Договора о РСМД, серьезным образом препятствующего им в реализации их планов".

"Необходимо отметить, что Договор о РСМД принципиально важен не только для России и для Европы. В случае прекращения его действия мы рискуем получить ситуацию начала восьмидесятых годов прошлого столетия, когда ядерные ракеты достигали своих целей за пять-семь минут, и это положение дел создавало крайне нестабильную военно-политическую обстановку на европейском континенте. Очевидно, что американцы заблуждаются, ошибочно считая, что их это не затронет", - добавил С.Рыжков.
21.05.2018
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