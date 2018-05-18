Источник: подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до двух мегатонн
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Беспилотный подводный аппарат "Посейдон".
Источник: © Минобороны РФ
Аппарат будет предназначен для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника, отметил источник ТАСС
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.
"На "торпеду" многоцелевой морской системы "Посейдон" можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авагарда", - до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Он уточнил, что в ядерном оснащении аппарат будет "предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника". Благодаря атомной энергетической установке, рассказал собеседник, "Посейдон" будет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60-70 узлов (110-130 км/ч).
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
Как сообщил ранее ТАСС другой источник в "оборонке", "Посейдон" войдет в боевой состав ВМФ в рамках действующей программы вооружения на 2018-2027 годы, его носителем станет новая специализированная подлодка, строящаяся на "Севмаше".
"Посейдон"
О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.
Как уточнил позднее главком ВМФ Сергей Королев, новое оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника. По данным главкома, уже проведены испытания основного элемента беспилотника - малогабаритной атомной энергетической установки.
Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотник получил свое название в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.
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17.05.2018
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Восход
14007
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№1
18.05.2018 02:04
На изображении подводный аппарат Клавесин-2Р-ПМ
Разработки института автоматики и процессов управления во Владивостоке
Однажды побывал там с экскурсией в нескольких лабораториях.
Так вот Клавесин, это неатомный аппарат (в отличии от указываемого Посейдона) и разогнать его до 60 узлов ну ни как не получится (как по ограничениям конструкции винто-рулевой группы), так и по типу энергетической установки (из аккумуляторов столько не выжмешь).
Из этого следует, что Посейдон должен весьма значительно отличаться от Клавесина, хотя может иметь с ним и некоторые общие черты.
Но больше всего в этой новости меня порадовало это:
Цитата, q
"На "торпеду" многоцелевой морской системы "Посейдон" можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авагарда", - до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте"Т.е. от неадекватного по мощности 100 мегатонного заряда ушли к боезаряду, которым можно решать оперативно-стратегические задачи, а это значит, что появится прикладной инструмент, хотя и относящийся к крайним мерам.
Так же можно порадоваться и за Авангард, наконец то в Генштабе осознали необходимость наличия на носителях боезарядов тяжёлого класса (которые из-за недальновидной политики последних десятилетий практически исчезли как класс).
Единственное, что хотелось бы пожелать, это заложить в Посейдон возможность слежения за АУГ и КУГ, так как нанесение ядерного удара по агрессору в открытом море намного эффективнее удара по пустым ВМБ при меньшем риске полномасштабного обмена.
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JackZlo
1771
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№2
18.05.2018 02:28
Цитата, q
До 2 мегатонн- тоже не особо впечатлило. Заряд уровня какой-нибудь Р-12 (2,3Мт). То есть то, что раньше было нормой, сейчас преподносится как нечто такое невообразимое, хотя понимаю, что и КВО раньше было намного хуже, отсюда и такая мощность раньше, но всё же могли и поболее сделать, ну скажем 5, а лучше 10 Мт, если уж 50 им слишком много.
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forumow
4791
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№3
18.05.2018 06:17
Цитата, Восход сообщ. №1
Т.е. от неадекватного по мощности 100 мегатонного заряда ушли к боезаряду, которым можно решать оперативно-стратегические задачиТ.е. "Посейдон" не = "Статус-6". Впрочем подводные сотенные фугасы лучше закладывать у соответствующих берегов заранее, цели то для них статичные, никуда не уедут и не уплывут, вместо того чтобы пулять в цейтноте туда "суперторпедами". Это действительно не слишком умно.
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4KOt
481
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№4
18.05.2018 11:23
по мне так наоборот, прекрасная идея
смысл в том, чтобы в начало угрожаемого периода, когда большая часть стратегов противника на базе, разнести ее к едрене фене
а ведь именно подводные стратеги главного "друга" - основная угрожающая нам ядерная сила с их трайдентами
ну и новые оперативные с крылатыми. базы для всех одни)
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Восход
14007
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№5
18.05.2018 11:37
Цитата, 4KOt сообщ. №4
по мне так наоборот, прекрасная идеяЭто бомбардировщики можно подловить на аэродромах и уничтожить их диверсионными силами во время попытки массированного взлета.
С лодками такой фокус не проканает, так как они покинут базы задолго до начала активных боевых действий. Единственный вариант, это подловить лодку на выходе из базы и упасть ей на хвост в надежде не упустить. Но для НПА это задача практически невыполнимая в силу скромных возможностей бортовой ГАС в режиме пассивной шумопеленгации. Лодка обнаружит его быстрее и совершив некоторые маневры оторвётся от преследования или наведёт на него минно-тральные силы.
Несколько больше шансов подловить на выходе авианосец и идти за ним, прикрываясь его шумами. Это гораздо более шумная цель, которую и обнаружить легче и потерять сложнее и идти проще в его кильватерном следе.
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4KOt
481
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№6
18.05.2018 11:41
я и выделил, что до начала угрожаемого периода
в текущем патрулировании находится немного лодок, стратегов еще меньше, это в угрожаемый период их вооружают и выводят по максимуму
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Восход
14007
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№7
18.05.2018 11:43
Цитата, 4KOt сообщ. №6
я и выделил, что до начала угрожаемого периодаДо начала, это не прикрытый акт агрессии.
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Владислав
16944
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№8
18.05.2018 11:43
2Мт это курам насмех. В общем понятно. Базы глубинного заложения, это несколько км под землю, где вся элита заварившая кашу хранится будет, как и каналы перемещений такие системы не затронут. ЛИПОВАЯ ЗАЩИТА НАШИХ ИНТЕРЕСОВ
В таком малой мощности в ней мало смысла. Минимум 20Мт
Мы живём в угрожаемом периоде, я в нём и родился. Я видел карты 1954/55гг США с нанесённой меткой сброса атомной бомбы в 800м от моего дома. Как вы полагаете я должен это учитывать или нет?
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4KOt
481
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№9
18.05.2018 11:48
Цитата, Восход сообщ. №7
я и выделил, что до начала угрожаемого периодаа после начала войны можно уже, да? Это когда на нас что-то пустят?
а смысл будет?
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Восход
14007
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№10
18.05.2018 12:27
Цитата, Владислав сообщ. №8
В таком малой мощности в ней мало смысла. Минимум 20МтНу почему же? В такой мощности смысл есть при уничтожении отдельного класса целей. Например, корабельных соединений в составе авианосца.
Впрочем и 20Мт моноблоки на Р-36 были, как и 8Мт. И сейчас они пригодятся, в том числе для уничтожения военно-политической элиты противника в высоко-защищенных командных пунктах.
Но ракет с боезарядами подобной мощности не требуется много: 4-5 боезарядов с мощностью 8-20Мт и порядка 40-50 боезарядов мощностью 2Мт, остальные - лёгкого и среднего класса (100-550кт).
Цитата, Владислав сообщ. №8
видел карты 1954/55гг США с нанесённой меткой сброса атомной бомбы в 800м от моего дома. Как вы полагаете я должен это учитывать или нет?Обещать- не значит жениться, рисовать планы - не значит их осуществить.
Готовиться конечно можете, но взорвать лодки в базах духу не хватит. Да и уничтожение лодок не предопределяет победы в войне (хотя при определенных обстоятельствах конечно может спасти миллионы жизней).
Готовиться следует к максимально неудобному и нежелательному варианту развития событий, тогда любой более благоприятный вариант будет как благословение.
Цитата, 4KOt сообщ. №9
а после начала войны можно уже, да? Это когда на нас что-то пустят?После начала войны смысла уже не будет. Нет, ну будет конечно определенный смысл отомстить и смыть Лос-Анджелес, Сан Франциско и десяток других прибрежных крупных городов, но все таки давайте готовиться воевать ни с мирными городами, а с ударными силами.
Давайте готовиться дать бой кораблям в море. Конечно исходя из наших скромных возможностей.
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Kangaba
202
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№11
18.05.2018 13:07
Я всегда думал, а что бывает с этими торпедами если они по пути попадают в большого тунца, акулу или кита? Они же не маневрируют вокруг рыб?
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Владислав
16944
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№12
18.05.2018 13:19
USS Theodore Roosevelt (CVN-71) НОВЫЙ авианосец, испытание на подрыв - одни из. Требование US NAVY.
Ядерные испытания на Бикини вспомните, другие испытания, результат:
"Повреждения лёгкого авианосца «Хеймдалл» после атомного взрыва"
"Лёгкий авианосец «Хеймдалл», находившийся в трёх с половиной кабельтовых от эпицентра, горел. Маршалль видел в бинокль, что обшивка левого борта авианосца вместе со шпангоутами сильно помята – как картонная коробка, которую долго пинал ногами пьяный великан, – взлётная палуба полностью разрушена, а её отдельные участки приподняты на четыре-пять метров. С палубы смело все стоявшие там истребители: ударная волна смахнула их как крошки со стола. С «Хеймдалла» сообщили, что сильно пострадала и ангарная палуба – всё оборудование на ней разрушено, – и что лопнули трубопроводы, заливая нутро корабля бензином на радость бушующему огню. Небронированный авианосец получил куда большие повреждения, чем тяжёлые артиллерийские корабли, одетые в надёжные защитные панцири. В подводной части авианосец заметных повреждений не имел, однако вода поступала внутрь корпуса через разошедшиеся швы, а борьба с ней была затруднена пожаром, вытеснявшим людей из внутренних помещений корабля.
Корабли, удалённые от эпицентра на расстоянии полумили, получили повреждения палуб, переборок, дверей, надстроек, дымовых труб, мачт, лёгких артиллерийских установок, радарных антенн. Корпуса и башни главного калибра тяжёлых повреждений не имели. Кое-какой ущерб был нанесён возникшими пожарами, но с ними успешно боролись, и ни одному из повреждённых кораблей «второго ряда» серьёзная опасность уже не угрожала."
Рои дронов против кораблей явно эффективнее будут, если среди них будут с антиматом или чем подобным эффективность резко вворастёт - ЯО не самое эффективное.
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Восход
14007
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№13
18.05.2018 15:36
Владислав, Вы говорите об авианосцах и линкорах времен Второй Мировой войны, которые испытывали взрывами, если мне не изменяет память с эквивалентом в 23кт.
2МТ, это в 86 раз больше. Но даже ни это главное, а то, что авианосцы 2МВ являлись по сути огромными плавучими взлетными полосами с поршневой авиацией. Их средства связи, навигации и радиолокации были основаны на ламповой элементной базе, не восприимчивой к ЭМИ и ИИ. Бортовое оборудование самолётов было основано на электро-механических приборах, там отсутствовала твердотельная электроника и интегральные МС. Системы наведения зенитной и корабельной артиллерии главного калибра (на линкорах гл. об) были основаны на счетно-решающих устройствах вроде трансформаторов дистанции-азимута, поэтому корабельная техника военных лет по совокупности оказалась чрезвычайно устойчива к ЯВ малой и средней мощности.
Современные авианосцы, эсминцы и самолёты этого не переживут. Даже при самом благоприятном стечение обстоятельств, если они не утонут сразу и не сгорят инфракрасного излучения- произойдет обнуление низкоуровневых программ во всех ПЗУ. Т.е. все микросхемы будут стёрты начисто, даже если в них не произойдет пробоев и повреждения структуры кристалла.
Именно поэтому в БЖРК Молодец, который должен был пережить близкий ЯВ, была создана система повторной загрузки полётного задания в головки самонаведения ракет с защищённого магнитного носителя.
Т.е. подразумевалось, что "головы" ракет под воздействием ИИ и ЭМИ полностью "обнуляется" и программу придется записывать с "бабин".
Теперь представьте какое количество программ находится внутри БРЭО Ф-35 и какой они занимают объем памяти.... А в системе Иджис?
Современные АУГ, если физически и переживут ЯВ, то превратятся в куски бесполезного высокотехнологичного металлолома.
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Владислав
16944
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№14
18.05.2018 16:09
Да как вам сказать...
Атолл Бикини 15Мт
Кастл Браво 1 марта 1954
Самое интересное на 11мин 30с
Ну и кроме того, от отца знаю, он качался на волне когда шли Севморпутём от АН-602. Капитанов предупредили про испытания, всех загнали в каюты, говорил было весьма ярко на шторке - неблизко были. Не пострадал, вот знакомы Афанасов, выдающийся геолог - геоморфолог и проч. имел повреждения отосадков - он был последним из их экспедиции кто умер, не так давно. У него истончились межпозвонковые диски. Последствия от подобных глобальные довольно.
Пример поражения от взрыва 50Мт, десятка два надо:
Поэтому в США больше упирают на астероидное оружие не забывая ядерное, стрелять они первыми собираются кроме того рассчитывают на работу 5 колонны на этапе проектирования электроники, отдачи приказов, производства ракет, воздействия на РДТТ нетеплового уровня переводящее в неуправляемую детонацию горение.
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