Источник: подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до двух мегатонн



Беспилотный подводный аппарат "Посейдон".

Источник: © Минобороны РФ Беспилотный подводный аппарат "Посейдон".Источник: © Минобороны РФ

Аппарат будет предназначен для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника, отметил источник ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На "торпеду" многоцелевой морской системы "Посейдон" можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду "Авагарда", - до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Он уточнил, что в ядерном оснащении аппарат будет "предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника". Благодаря атомной энергетической установке, рассказал собеседник, "Посейдон" будет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более 1 км со скоростью 60-70 узлов (110-130 км/ч).

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщил ранее ТАСС другой источник в "оборонке", "Посейдон" войдет в боевой состав ВМФ в рамках действующей программы вооружения на 2018-2027 годы, его носителем станет новая специализированная подлодка, строящаяся на "Севмаше".

"Посейдон"

О создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте этого года. Президент тогда сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее.

Как уточнил позднее главком ВМФ Сергей Королев, новое оружие позволит флоту решать широкий спектр задач в акваториях рядом с территорией противника. По данным главкома, уже проведены испытания основного элемента беспилотника - малогабаритной атомной энергетической установки.

Аппараты "Посейдон" вместе с носителями - атомными подводными лодками - входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотник получил свое название в ходе открытого голосования на сайте Минобороны.