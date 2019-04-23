"Севмаш" спустит на воду первую подлодку для "Посейдонов"

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Подводная лодка "Белгород" проекта 09852 – носитель беспилотной системы "Посейдон" - будет спущена на воду во вторник на "Севмаше" (Северодвинск), сообщил РИА Новости в понедельник источник в Военно-промышленном комплексе.

В качестве экспериментальной лодки-носителя выступит переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск").

Путин сказал, "Севмаш" сделал

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля этого года сообщил, что первая атомная подлодка-носитель беспилотного комплекса "Посейдон" будет спущена на воду уже этой весной.

"Успешно проходит испытания… подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон". В этой связи хочу сделать одно важное замечание... Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану", - сказал тогда глава государства.

О создании же системы, впоследствии нареченной именем древнегреческого морского бога, Путин объявил за год до этого, 1 марта 2018 года. Выступая с посланием Федеральному собранию, президент сообщил, что в России уже разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Два года испытаний

"Официальная церемония спуска на воду подводной лодки состоится во вторник на заводе "Севмаш", - сказал источник РИА Новости.

Другой источник агентства в свою очередь отметил, что полный цикл испытаний системы "Подлодка - "Посейдон"" займет около двух лет.

Он пояснил, что в качестве экспериментальной лодки будет выступать переработанный проект 949А "Антей" (бывший "Белгород"), который достраивается на заводе "Севмаш".

Спуску на воду данной подлодки предшествовали стендовые испытания "Посейдона", сообщил ранее журналистам контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

"Следует отметить абсолютно грамотную последовательность отработки системы. Это проведение полного цикла стендовых испытаний, включая испытания уникальной ядерной силовой установки. После этого всесторонние морские полигонные испытания... Все это позволяет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему этапу – испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем", - отметил Хмыров.

"Посейдон" как оружие возмездия

"Посейдон" разрабатывается как стратегическое оружие ответного удара в случае ракетно-ядерного нападения на РФ, это его единственное предназначение, заявил РИА Новости известный российский эксперт Игорь Коротченко.

"Реальная цель "Посейдонов" - это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того, как Россия будет атакована", - сказал Коротченко.

По его словам, новый российский подводный беспилотник способен доставлять ядерный заряд повышенной мощности, двигаясь к цели на глубине один километр.

Ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Касатонов в свою очередь подчеркнул неуязвимость "Посейдонов". По его словам, это достигается "большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом".

Он напомнил, что испытания ядерной энергоустановки для оснащения таких автономных необитаемых аппаратов завершены, что "подтверждает реализуемость проекта с заданными Минобороны характеристиками".

"Уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", - сказал адмирал.

Наработки Сахарова реализованы в "Посейдоне"

Технологические решения, предложенные академиком Андреем Сахаровым в его проекте ядерных торпед, были реализованы в новейшей российской технике, в том числе и в "Посейдоне", заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

"Безусловно, наработки Сахарова, которые в свое время не были реализованы, не остались без внимания нашей военной науки, и часть этих решений нашли применение в новейших разработках, в том числе подводном беспилотнике с ядерной энергоустановкой. Речь, конечно, идет о преемственности, все-таки "Посейдон" это куда более совершенное оружие, чем сахаровский проект", - сказал Мураховский.

При этом эксперт отметил, что проводить прямую аналогию между торпедой и подводным беспилотником некорректно, так как "Посейдон", оснащенный ядерной энергоустановкой, может плавать на неограниченные расстояния, то есть является стратегическим оружием, в то время как торпеда как класс относится к тактическому вооружению.

"В то же время высокоскоростная торпеда "Шквал", которая стоит у нас на вооружении еще с советских времен, также развивает под водой скорость, которую не может достичь ни один ее аналог, но из-за того, что там применяется реактивный двигатель, у нее ограничена дальность. В "Посейдоне" же удалось совместить рекордную скорость подводного хода и неограниченную дальность", - пояснил собеседник агентства.

Мураховский добавил, что современной "реинкарнацией" идей Сахарова также можно считать проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6".

Ранее конструктор российского торпедного оружия академик Шамиль Алиев заявил РИА Новости, что сегодня в России пересматривают идею академика Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом.

Москва готова обсуждать "Посейдон" в рамках СНВ

Новые вооружения РФ, в том числе ракеты "Сармат" и "Авангард", а также беспилотники "Посейдон", пока не охвачены Договором о стратегических наступательных вооружениях, но Москва готова обсуждать эту тематику в профильных форматах, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что "главная проблема с ДСНВ - это нежелание США удовлетворительным образом решить проблему переоборудования части носителей американских стратегических средств, которое проведено американцами таким образом, что у США сохраняется значительный возвратный потенциал".

"То есть на эти носители могут быть вновь загружены ядерные боеголовки. Данный подход, на наш взгляд, не вписывается в требования договора", - подчеркнул дипломат.