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На «КАМАЗе» запущена линия окраски новых двигателей

18.05.2018 ПАО "КАМАЗ" 466 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» состоялся запуск полного цикла мойки, сушки и окраски линии двигателей Р6.


По словам замначальника цеха по технической части Виктора Каура, в тестовом режиме уже покрасили около 30 силовых агрегатов. Красят их в специальной камере вручную, поэтому в ней установлены трёхуровневые очистители воздуха. Её особенность в том, что за пределы камеры пары краски не выходят благодаря обратному давлению, которое создают мощная фильтрация сверху и вытяжка снизу. Отходы – шлам – уходят по трубам в систему очистки – дешламатор. Рабочие места в окрасочной камере расположены в шахматном порядке, каждый маляр красит свой участок силового агрегата. Это обеспечивает темп, равномерную окраску и безопасность выполняемых работ.


Новая линия позволит использовать особую краску – с высокой вязкостью и с лучшей адгезией (прилипанием). Главное её преимущество в том, что она хорошо ложится на поверхность и не отслаивается со временем. После окрасочной камеры силовой агрегат сушат в камере предварительной сушки при 40 °C и в камере «большой» окончательной сушки при 90 °C. Далее окрашенный агрегат уходит на доукомплектовку. Линия мойки, сушки, окраски и доукомплектовки с системой подвесного толкающего конвейера (ПТК) работает в едином режиме с линией стыковки, благодаря чему такт сборки одного агрегата составляет 160 секунд. После запуска серийного производства, за восьмичасовую смену здесь планируется окрашивать 144 силовых агрегата.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ

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