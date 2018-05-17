На «КАМАЗе» запущена линия окраски новых двигателей
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Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/
На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» состоялся запуск полного цикла мойки, сушки и окраски линии двигателей Р6.
По словам замначальника цеха по технической части Виктора Каура, в тестовом режиме уже покрасили около 30 силовых агрегатов. Красят их в специальной камере вручную, поэтому в ней установлены трёхуровневые очистители воздуха. Её особенность в том, что за пределы камеры пары краски не выходят благодаря обратному давлению, которое создают мощная фильтрация сверху и вытяжка снизу. Отходы – шлам – уходят по трубам в систему очистки – дешламатор. Рабочие места в окрасочной камере расположены в шахматном порядке, каждый маляр красит свой участок силового агрегата. Это обеспечивает темп, равномерную окраску и безопасность выполняемых работ.
Новая линия позволит использовать особую краску – с высокой вязкостью и с лучшей адгезией (прилипанием). Главное её преимущество в том, что она хорошо ложится на поверхность и не отслаивается со временем. После окрасочной камеры силовой агрегат сушат в камере предварительной сушки при 40 °C и в камере «большой» окончательной сушки при 90 °C. Далее окрашенный агрегат уходит на доукомплектовку. Линия мойки, сушки, окраски и доукомплектовки с системой подвесного толкающего конвейера (ПТК) работает в едином режиме с линией стыковки, благодаря чему такт сборки одного агрегата составляет 160 секунд. После запуска серийного производства, за восьмичасовую смену здесь планируется окрашивать 144 силовых агрегата.
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17.05.2018
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