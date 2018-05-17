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США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15

18.05.2018 ЦАМТО 301 0
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F-15 Eagle
Истребитель F-15 Eagle.
Источник: Антон Денисов/РИА Новости

ЦАМТО, 17 мая. США предложили Израилю закупить дополнительные истребители F-15 производства компании Boeing в усовершенствованной версии в дополнение к запланированной модернизации имеющихся на вооружении ВВС страны F-15I "Раам".

По информации Flightglobal.com, потенциальный пакет общей стоимостью около 4 млрд. долл. будет включать в себя приобретение 25 усовершенствованных F-15 (эскадрилья), которые будут иметь увеличенный срок службы и дополнительные функции, включая широкоформатный дисплей в кабине пилота.

Согласно источнику издания, покупка, вероятно, будет продвигаться в рамках 10-летнего пакета военной помощи Израилю, недавно одобренного США.

По мнению израильских ВВС, приобретение дополнительных F-15 имеет приоритет, несмотря на имеющиеся планы по закупке третьей эскадрильи малозаметных истребителей F-35I компании Lockheed Martin. Обосновывая такой подход, израильские эксперты отмечают, что функции скрытности F-35 очень важны на начальном этапе конфликта, а F-15 необходимо будет использовать для развития успеха в последующих боевых вылетах, поскольку они способны нести гораздо большую боевую нагрузку.

Согласно базе Flight Fleets Analyzer, на вооружении ВВС Израиля в настоящее время состоят 25 F-15I срок эксплуатации которых составляет от 18 до 20 лет. Эти самолеты будут модернизированы к тому же усовершенствованному стандарту, что и предлагаемая дополнительная партия F-15 (в случае, если эта сделка состоится).
17.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
США
Продукция
F-15
F-35
F-35A
Компании
Boeing
Lockheed-Martin

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