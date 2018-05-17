Астронавты NASA провели работы по замене оборудования на внешней стороне МКС
|
|
Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Источник: © EPA-EFE/VYACHESLAV OSELEDKO / POOL
Работы продолжались более шести с половиной часов
НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд завершили в среду выход в открытый космос, проведя техническое обслуживание Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция операции велась на сайте NASA.
Работы астронавтов продолжались более шести с половиной часов, завершившись в 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 мск).
Фойстел и Арнольд провели операцию по замене насосов системы терморегулирования станции, отсоединив отслужившие свой срок элементы, а также подготовив новые для их последующей установки с помощью руки-манипулятора Canadarm2. Помимо этого астронавты заменили наружные камеры видеонаблюдения лабораторного модуля Destiny и приемник системы связи.
Фойстелу и Арнольду предстоит выйти в космос еще 14 июня. Они должны будут установить несколько камер высокого разрешения на внешней стороне американского модуля Harmony.
В настоящее время вахту на МКС помимо Фойстела и Арнольда несут также российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства Норисигэ Канаи. Планируется, что 3 июня с МКС вернутся Шкаплеров, Тингл и Канаи. На космическом корабле "Союз МС-09" на станцию 6 июня отправятся российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия).
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.05.2018 Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС
15.05.2018 Орбиту МКС подняли на 600 м перед посадкой и стартом пилотируемых "Союзов"
15.05.2018 ЦУП скорректирует орбиту МКС перед возвращением "Союза"
19.04.2018 ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей "Союз"
12.03.2018 Отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-07" от МКС планируется на 28 марта
19.12.2017 Российские военные летчики доставили спускаемый аппарат "Союза МС-05" в Россию
15.12.2017 "Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
15.12.2017 "Союз МС-05" с возвращающимся на Землю экипажем МКС включил двигатели на торможение