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Астронавты NASA провели работы по замене оборудования на внешней стороне МКС

18.05.2018 ТАСС 281 0
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Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд
Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Источник: © EPA-EFE/VYACHESLAV OSELEDKO / POOL

Работы продолжались более шести с половиной часов

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд завершили в среду выход в открытый космос, проведя техническое обслуживание Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция операции велась на сайте NASA.

Работы астронавтов продолжались более шести с половиной часов, завершившись в 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 мск).

Фойстел и Арнольд провели операцию по замене насосов системы терморегулирования станции, отсоединив отслужившие свой срок элементы, а также подготовив новые для их последующей установки с помощью руки-манипулятора Canadarm2. Помимо этого астронавты заменили наружные камеры видеонаблюдения лабораторного модуля Destiny и приемник системы связи.

Фойстелу и Арнольду предстоит выйти в космос еще 14 июня. Они должны будут установить несколько камер высокого разрешения на внешней стороне американского модуля Harmony.

В настоящее время вахту на МКС помимо Фойстела и Арнольда несут также российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и представитель Японского космического агентства Норисигэ Канаи. Планируется, что 3 июня с МКС вернутся Шкаплеров, Тингл и Канаи. На космическом корабле "Союз МС-09" на станцию 6 июня отправятся российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия).
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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