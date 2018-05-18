Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире



Вячеслав Кантор.

Источник: Михаил Климентьев/РИА Новости Вячеслав Кантор.Источник: Михаил Климентьев/РИА Новости

Как трансформировалось понятие толерантности в современном мире? Какой должна быть толерантность, чтобы действительно работать на благо общества и всего мира? Почему всеобъемлющая толерантность и попустительство, напротив, несут в себе вред? Этими и не только вопросами в своей общественной деятельности занимается Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса, президент Европейского совета по толерантности и примирению и десятка других, уважаемых в Европе и по всему миру организаций.

Вячеслав Моше Кантор – автор книги «Манифест о безопасной толерантности», которая вышла в свет в 2011 году и была переведена на несколько языков. В ней Моше Кантор рассматривает взаимосвязь между толерантностью, её формами и теми общественными и социальными кризисами, с которыми сталкиваются европейские страны. На основе собственных наблюдений, социологических исследований и других данных, Вячеслав Кантор разработал и предложил миру концепцию безопасной толерантности, которая, как ясно из термина, сочетает в себе терпимость к другим и понятие безопасности как отдельных людей, так и целых государств.

Толерантности необходим закон

О том, что Европе для дальнейшего развития необходимо законодательство в сфере толерантности, Вячеслав Моше Кантор заявляет уже давно. Эту тему, в частности, Моше Кантор поднял в ходе рабочей встречи с главой Совета Европы в декабре 2010 года. Ключевым вопросом, который поднял Кантор, стало создание в Европе специального университета безопасности и толерантности.

По мнению Моше Кантора, недооценка понятия толерантности, неправильное её толкование или вовсе непонимание во многом влияет на тот рост антисемитских и ксенофобских настроений, который наблюдается в Европе. В своём выступлении Моше Кантор сравнил науку толерантности со змеиным ядом, который необходимо использовать правильно и в нужных дозировках, чтобы он работал как лекарство. Переизбыток же ведёт к отравлению. Именно для того, чтобы определить правильный баланс толерантности и безопасности и необходимо специальное законодательство в области толерантности, убеждён Кантор.

Мир на современном этапе развития уже не может разделить два этих понятия. Как подчеркнул Моше Кантор, на сегодняшний день национальная безопасность уже не актуальна, поскольку ни одна страна в мире не может гарантировать собственную безопасность лишь своими силами и лишь в своих границах – сегодня если речь идёт о безопасности, то о безопасности глобальной. А на глобальной арене, когда вопрос стоит во взаимоотношениях и взаимодействиях различных стран, наций, культур и религий, толерантность становится необходимым условием успеха и дальнейшего развития.

Законодательная база для безопасной толерантности прежде всего позволит выходить из «идеологических тупиков», убеждён Моше Кантор. «Если не получается найти политическое решение, то можно и нужно поступать в соответствии с законом, который стоит выше политики», говорит Кантор. Для того же, чтобы общество лучше понимало саму концепцию толерантности, Вячеслав Моше Кантор и предложил Совету Европы учредить совместно с ЕС программу в одном из европейских университетов для обучения толерантности и её изучения, а также изучения взаимосвязи толерантности и безопасности.

Источник: https://regnum.ru/news/1352634.html

С инициативой разработки в Европе специального законодательства в сфере толерантности, а также необходимости развития образования в этой сфере Вячеслав Кантор также выступил перед председателем Еврокомиссии Жозе Баррозу в ходе встречи с ним в июле 2011 года. По мнению Моше Кантора, укрепление и толерантности, и глобальной безопасности жизненно необходимы для развития Европы. Как подчеркнул Кантор, прежде всего необходимо уделить внимание законодательным исследованиям и образованию в сфере безопасной толерантности – концепции, которая как раз объединяет безопасность и толерантность.

Вячеслав Кантор также высказался в пользу того, что Европе необходимо чёткое определение толерантности, а также проведение регулярных семинаров и тренингов для политиков, журналистов и других публичных людей и людей, принимающих решения, на которых как раз и рассматривались бы вопросы безопасности и толерантности.

Источник: http://jewish.ru/ru/news/articles/147170/

Толерантность как замена мультикультурализму

Тема того, насколько актуальна в сегодняшнем обществе толерантность и какие формы она должна принимать, активно обсуждалась в начале 2011 года. Поводом для этого обсуждения стала Мюнхенская конференция по безопасности, в ходе и после которой многие лидеры европейских стран выступили с признанием о провале политики мультикультурализма, которой придерживалась Европа на протяжении многих лет.

Первым об этом заявил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заявивший о том, что политика невмешательства в дела замкнутых этнических и национальных сообществ, живущих в Европе и при этом отвергающих европейские демократические ценности, себя не оправдала. По его мнению, это попустительство необходимо заменить «мускулистым либерализмом», который будет защищать ценности и свободы не только приезжающих в Европу, но и обязательно – самих европейских жителей. Обратная политика же привела к тому, что сами европейцы перестали чувствовать себя в безопасности в собственных странах.

Комментируя это заявление, а также целый ряд аналогичных выступлений европейских лидеров, Вячеслав Моше Кантор прежде всего подчеркнул, что полный отказ от толерантности невозможен, поскольку именно она является залогом развития и процветания Европы. Однако Моше Кантор, возвращаясь к своему тезису о безопасной толерантности, заявил, что толерантность, разумеется, должна быть строго ограничена. По мнению Кантора, на смену «наблюдательной и пассивной» толерантности должна прийти та самая толерантность безопасная, которая ставит во главу угла законодательство и образование в сфере толерантности: необходимо постоянно объяснять людям, каковы различия между разными культурами и народами, и каким образом можно и нужно жить бок о бок, не нарушая ничьих ценностей и свобод.

Барьером к ненависти и ксенофобии должны стать строго соблюдаемые демократические нормы, и именно на них правительствам европейских государств следует обратить особое внимание, убеждён Вячеслав Кантор. «Мы также должны признать, что в основе всех демократических сообществ лежит свобода и безопасность», - подчеркнул Кантор.

Подобное переосмысление самой концепции толерантности и её связь с безопасностью, уверен Кантор, и должно стать спасением для Европы на фоне краха мультикультурализма, а также его заменой, которая позволит Европе и дальше развиваться в русле многонациональности и разностороннего общества.

Источник: http://b2blogger.com/pressroom/89524.html

Награда за упорство

Деятельность Вячеслава Моше Кантора в сфере поддержки и продвижения идей толерантности в Европе не раз отмечалась самыми разными наградами европейских государств и международных организаций. В январе 2012 года Моше Кантору, в частности, вручили самую высокую награду Франции – Орден Почётного легиона, а также соответствующее почётное звание Кавалера Ордена. Президент Франции Николя Саркози, вручая награду, особенно отметил работу Кантора в деле «служения демократическим ценностям и борьбу за продвижение идеалов толерантности».

Вячеслав Моше Кантор на церемонии награждения отметил, что особенно важным для него лично является именно продвижение идеи безопасной толерантности, над которой Кантор, по собственному признанию, на тот момент работал уже в течение последних трёх лет. Говоря о своей концепции, Кантор подчеркнул сложившееся на первый взгляд противоречие в современном мире: невозможно не учитывать вопросы глобальной безопасности, однако и отказаться от толерантности для дальнейшего развития общества невозможно – эти цивилизационные ценности являются равными по значимости. Именно поэтому они должны учитывать друг друга, говорит Моше Кантор. «Толерантность должна быть форматирована требованиями безопасности, - заявил Вячеслав Кантор. – При этом безопасная толерантность должна продвигаться в общественное сознание наиболее демократичным способом – через законы и законотворчество. Только в этом случае внедрение безопасной толерантности будет перманентным и необратимым».

При вручении награды организаторы также отметили, что это награждение стало признанием многих других заслуг Вячеслава Кантора. В частности, деятельность Моше Кантора на посту многих общественных организаций назвали не иначе как «наведением мостов доверия и взаимопонимания», причём даже там, где в вопросах толерантности и терпимости существуют проблемы вплоть до государственного уровня. Деятельность Кантора назвали примером положительного влияния общественного диалога и так называемой «мягкой силы» на отстаивание справедливости и мирного сосуществования различных наций, культур и религий в мире.

Источник: https://newsland.com/user/4296732040/conten...rantsii/4288143

Толерантность и историческая память

Для Европы такие понятия, как толерантность и мультикультурализм неразрывно связаны с событиями прошлого, в частности – со Второй мировой войной и победой над нацизмом, а также катастрофой Холокоста. С 1996 года в мире отмечается учреждённый ООН Международный день толерантности, в ходе которого во многих странах проводятся мероприятия, посвящённые налаживанию межкультурного диалога между странами и нациями. Примерно в это же время отмечается и Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, что лишний раз подчёркивает неразделимость понятий толерантности и сохранения исторической памяти о событиях прошлого.

В самой катастрофе Холокоста Вячеслав Моше Кантор видит напоминание о том, какое зло может проистекать из нетерпимости и ненависти, а также урок на будущее о том, почему необходимо искоренять нетерпимость и не давать ей процветать в обществе. «Зло, совершённое тогда, 70 лет назад – не единичный случай, зародившийся в вакууме, а логичный исход манипулируемой атмосферы антисемитизма, нетерпимости и ксенофобии».

В целях сохранения этой хрупкой субстанции – исторической памяти – возглавляемые Вячеславом Кантором Европейский еврейский конгресс и Европейский совет по толерантности и примирению по всей Европе проводит постоянную работу по увековечиванию памяти о Холокосте параллельно и одновременно с продвижением принципов толерантности и взаимопонимания – как на политическом и государственном уровне, так и на уровне общества и даже быта. 16 октября 2012 года в Европарламент был наконец представлен разработанный этими организациями типовой закон о толерантности, что призвано было закрепить базовые принципы этого явления на государственном уровне.

Как пояснял Вячеслав Моше Кантор, толерантность является неотъемлемой частью политики стран Евросоюза, однако не отражена ни в одном законе и даже не имеет собственных юридических терминов и определений, которыми можно было бы оперировать на государственном уровне и в прикладном поле.

Источник: http://mkisrael.co.il/articles/2012/11/16/...ezopasnyim.html

Закон как сила безопасности

Что же гласит типовой закон о толерантности, разработанный специалистами ЕСТП совместно с лучшими юристами со всего мира? По мнению Вячеслава Моше Кантора, принятие этого закона по всей Европе станет не только шагом в деле продвижения толерантности, но и послужит защитой от проблемы роста экстремизма и вытекающего из него терроризма, что как никогда актуально для Европы.

Прежде всего, подчёркивает Моше Кантор, закон закрепляет то, что в современном обществе не может быть «терпимости к нетерпимым». Иными словами, на законодательном уровне должно быть закреплено наказание для тех, кто распространяет ненависть и нетерпимость в обществе, занимается дискредитацией тех или иных групп людей, наций и целых народов. Кроме того, заявляет Кантор, в общеобразовательных учреждениях, от школ до университетов, должны быть введены специальные образовательные дисциплины, которые развивали бы в людях уважение и толерантность друг к другу.

Всё это необходимо потому, что в настоящее время во многих национальных общинах по всей Европе наблюдается рост недоверия к официальным властям, государственным учреждениям и правовым структурам, поскольку, как показывает жизнь, они не в состоянии защитить людей от преследований, притеснений и ненависти, говорит Вячеслав Кантор. Эту ситуацию могут изменить лишь законодательные изменения, которые на уровне закона запретят нетерпимость и дадут давно ожидаемую людьми правовую защиту от ненависти.

Что касается образования в сфере толерантности, подчёркивает Кантор, то оно необходимо для воспитания моральных норм в подрастающем поколении, поскольку эти нормы не передаются по наследству и должны в каждом случае воспитываться в человеке буквально с нуля. И именно эти нормы, воспитанные в человеке, позволяет ему не оказаться под властью агрессивных и популистских заявлений тех, кто проповедует ненависть.

«Наше общество стоит перед критическим испытанием, - говорит Моше Кантор. - Вариантов больше нет, настал черед законодательных и судебных мер исправить ситуацию.

Источник: http://www.strana.co.il/news/?ID=82232

Дальнейшие исследования

Несмотря на прошедшие десять лет с момента, когда Вячеслав Моше Кантор впервые занялся разработкой и продвижением концепции безопасной толерантности, актуальность этой темы не угасает. Как вынужден признать сам Кантор, поддержка концепции на словах в Европе на деле не выливается ни во что. Видимо, общество и представители власти ещё не готовы отказаться от мультикультурализма в пользу безопасной толерантности, однако это не может продолжаться дальше, убеждён Моше Кантор. Мало заявлять о борьбе с экстремизмом и ненавистью, необходимы практические шаги, а их как раз наблюдается очень мало, констатирует Вячеслав Кантор.

Именно поэтому в январе 2018 года Моше Кантор заявил об инициативе ЕСТП по созданию специальной организации, объединяющей экспертов из самых различных сфер, от истории до философии и права, которые займутся разработкой конкретных принципов безопасной толерантности, на основе которых будет возможно разработать новую идеологию для европейского общества, которая учитывала бы интересы прежде всего граждан ЕС и их безопасность перед лицом агрессии и ненависти.

Источник: https://ria.ru/religion/20180125/1513292432.html

Сам же Вячеслав Моше Кантор выступил с личной инициативой – учредил собственную специальную премию в 1 млн евро за развитие безопасной толерантности, исследования в этой области, а также особенно эффективные и прорывные предложения по внедрению и укреплению этой концепции во всех сферах общественной жизни: на уровне законов, культуры, СМИ и в других областях.

Как заявил Вячеслав Кантор, он убеждён, что идеологию нельзя купить за деньги, однако подобные гранты и программы позволяет исследователям, действительно заинтересованным в теме толерантности, получить возможность сосредоточится на этой проблеме и реализовать свои идеи и задумки в этой востребованной и актуальной сфере.

Источник: http://irex.ru/uslugi/525-vyacheslav-kanto...erantnosti.html