Израильская ракета уничтожила поставленный Россией "Панцирь"
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Комплекс ПВО "Панцирь С1" сирийской армии.
Источник: http://www.globalwarnews.ru/
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, на котором запечатлен подлет израильской ракеты Spike NLOS к зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1" сирийской армии.
Видео снято камерой на самой ракете. На кадрах можно заметить группу из трех человек, которые стоят неподалеку от ЗРПК. При сближении ракеты с комплексом изображение пропадает.
Целью стала система SA22, уточняет The Jerusalem Post. SA-22 Greyhound — обозначение "Панциря-С1" по кодификации НАТО. Это первая подтвержденная потеря такой техники в ходе боевых действий в Сирии.
Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии, отвечая таким образом на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. По данным Минобороны России, налет с использованием истребителей F-15 и F-16 длился два часа, за это время израильтяне запустили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса "земля — земля". Атаке подверглись различные районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.
В апреле РИА Новости сообщало со ссылкой на источник в российском Минобороны, что Москва за последние годы поставила Дамаску до 40 ЗРПК "Панцирь-С1". Комплекс предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
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10.05.2018
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Восход
13995
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№1
11.05.2018 05:12
Можно через Азербайджан получить образец спайка? Можно в обмен на какой нибудь бонус.
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просто экспл
4244
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№2
11.05.2018 06:43
Цитата, Восход сообщ. №1
Можно через Азербайджан получить образец спайка? Можно в обмен на какой нибудь бонус.а зачем ?
там ничего секретного нету .
да и управление если дальность небольшая идет по проводу .
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Андрей Л.
9865
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№3
11.05.2018 07:10
На 2-3 секунде боец побежал к машине, но вряд ли что-то успел сделать вообще. Панцирь не вел заградительный огонь - он вообще не вел огонь, он просто стоял - это безусловно не означает, что потери не было, однако и оценку эффективности панциря не дает.
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Восход
13995
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№5
11.05.2018 08:10
Цитата, просто экспл сообщ. №2
а зачем ?Тем не менее ничего подобного у нас пока нет (не приводите в пример Гер
Израиль разбомбил поставленные Сирии российский «Бук» и советский С-200
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VK
1003
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№6
11.05.2018 09:15
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
он просто стоял
радар не крутился даже. Экипаж прохрюкал боевого друга. Судя по всему машинка стояла посреди ВПП. Дверь в отделение управления открыта на распашку. Курили они что-ли?
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Восход
13995
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№7
11.05.2018 09:17
«Союзнефтегаз», связанная с бывшим (с 1993 по 1996 годы) министром энергетики России Юрием Шафраником, стала первой международной компанией, которая после начала войны (в декабре 2013 года) подписала с официальным Дамаском договор о сотрудничестве в энергетической сфере: он подразумевал геологоразведку в сирийских территориальных водах стоимостью $ 90 млн. Охраняли геологов российские моряки.
Союзнефтегаз получил лицензию на право бурения скважин на шельфе Сирии.
Переговоры длились около 5 месяцев.
Нашли крупные месторождения в территориальных водах Сирии? Если да, то нефтяники могли бы приобрести сирийской стороне полковой комплект С-300ВМ и дивизионный комплект Тор-М2 в обмен на многолетнюю безвозмездную аренду месторождений. Если они сочтут такие риски приемлемыми, а дивиденды выгодными.
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Друг Георгия
827
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№8
11.05.2018 09:29
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
Панцирь не вел заградительный огонь - он вообще не вел огонь, он просто стоялСовершенно верно, и если "моисейцы" так распиарили свою "мощь и неуязвимость", имеющую абсолютную схожесть с таким "сюжетом"
то это вызывает одну лишь иронию (или даже просто сарказм!) на их "реакцию" и бахвальство! ))
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gerrfrost
3665
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№9
11.05.2018 09:34
Цитата, Восход сообщ. №7Статьи 2013 и 2017 г.г. Всё меняется на ходу... Свежих, пока, нет статей, или не попались.
Про газ на шельфе можно здесь
https://regnum.ru/news/economy/2393813.html
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Израильтянин
161
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№10
11.05.2018 09:43
Сирийский взгляд на ситуацию ( взял с «авантюры») от САА:
Всеобъемлющий доклад о том, что произошло прошлой (ночью с позавчера на вчера) ночью и этим (вчерашним) утром.
- Поздним вечером (позавчера) израильские военные нанесли ряд артиллерийских ударов против сирийской армии в Хан-Aрнабеа (Khan Arnabea). С сирийской стороны был открыт огонь с минометов.
- Враг не остановил свое нападение и запустил разведывательные дроны для того, чтобы прочесать границы над воздушным пространством оккупированных Голанских высот без проникновения в воздушное пространство Сирии.
- Вражеский танк " Меркава который произвел 6 выстрелов в город Аль Баа в пр. Кунейтра, что привело к тому, что "охотники за танками" (?) САА применили силу в ответ.
- Враг выпустил ракету большой дальности в международный аэропорт Дамаска, которая была перехвачена и уничтожена в ~ 30 км от юго-восточной части Дамаска.
- 7-й дивизии Сирии был дан приказ о о нанесении ударов по 4-м израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.В 00:00 по военным объектам был выпущен шквал из 40 ракет.
- Израильские ВВС быстро обострили ситуацию, выпустив несколько ракет дальнего действия по ряду сирийских целей в Дамаске и вокруг него, а также три цели в Хомсе.
- Сирийское ПВО сорвало первые три волны атак яхудов, которые заставили яхудов прибегнуть к ракетам "земля-земля".
- После третьей волны ракет яхудов, 7-й сирийской дивизии был отдан еще один приказ о запуске 20 ракет по израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.
- Количество Израильских военных самолетов приняли участие в нападении было ~30 самолетов, которые вели обстрел ракетами из-за пределов Сирии и даже Ливана.
- Яхуды запустили 4-ю волну ракет из сочетания ракет "земля-земля" и ракет "воздух - земля" большой дальности. 4 ракеты достигли своих целей: попали в в радар обнаружения, в батарею ПВО малой дальности (замечен на враг кадрах) (!!! - и тут тоже ссылка на тот видос - прим. мое) и два склада боеприпасов.
- Ни одна дальняя система ПВО не обстреляла израильские самолеты, хотя они были в диапазоне несколько раз.
- Насколько нам известно, большинство сирийских ракет, выпущенных по местам расположения яхудов, достигли своих целей.
- В Сирии трое погибших.
При всем уважении ко всем сирийским союзникам вся ситуация решалась сирийской арабской армией и по приказу сирийского командования.»
Оригинал
https://www.facebook.com/syria…mp;theater
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kladbische
73
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№12
11.05.2018 10:31
Ха-ха-ха!
Всеми силами пытаются показать, что Российские ПВО никуда не годятся! Видно хорошо у них пригорает. На кого рассчитан ролик не понятно.
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kladbische
73
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№13
11.05.2018 10:58
А вообще, похоже я понял в чём дело. Есть два варианта.
1. Это инсценировка. Т.е была сделана похожая машина, группа техников стояла и ждала приказа, возможно, кто-то сообщил, что уже вот оно сейчас, и один из техников рванул закрывать дверь или включать псевдо-радар для антуражу. Поведение других техников крайне странно, они как стояли так и стоят, если один рванул по причине того, что услышал и увидел летящую ракету, то наверное побежали бы в разные стороны и залегли, стоят ведь близко, и уж никак не должны просто стоять и смотреть. Почему так? Можно предположить, что атакует лёгкий беспилотник, на что указывает то, как его болтает. И техники понимают, что им ничего не угрожает. Косвенно, это может быть подтверждено действиями того, кто побежал к машине. Сомневаюсь, что это был Сирийский герой, который видя приближающуюся ракет рванул спасть машину, при том, что остальные даже не дёрнулись.
2. Вариант. Маловероятный. Предательство. Евреи подкупили Сирийцев, и договорились, что те прикатят машину в заданную точку, и оставят её. Но здесь опять же много вопросов по поведению. Почему один бежит, другие не дёргаются. Если слышат и видят ракету, то должны прятаться, ложиться и так далее.
В общем, вопросы такие. Слышат или видят ракету люди в сторонке. Почему один бежит, а остальные просто наблюдают. Ракета поразившая машину, летит без звука, без следа от двигателя?
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kladbische
73
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№14
11.05.2018 11:12
Видео ракеты которая типа уничтожила Панцирь.
https://youtu.be/PTUxjGxIfzU
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Tornado
265
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№15
11.05.2018 11:17
Цитата, q
идео ракеты которая типа уничтожила Панцирь.
А вот более продвинутая версия той же ракеты
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Baltas
786
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№16
11.05.2018 13:13
Цитата, Восход сообщ. №7
Нашли крупные месторождения в территориальных водах Сирии? Если да, то нефтяники могли бы приобрести сирийской стороне полковой комплект С-300ВМ и дивизионный комплект Тор-М2 в обмен на многолетнюю безвозмездную аренду месторождений. Если они сочтут такие риски приемлемыми, а дивиденды выгодными.Сейчас пошли разговоры, что поставки С-300 в Сирию больше не обсуждаются.
Если это так, то выглядит настолько же странным, как и замена Рогозина.
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Израильтянин
161
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№17
11.05.2018 13:49
Цитата, q
поставки С-300 в Сирию больше не обсуждаются.
Я говорил, что это *спин* для СМИ. Это не нужно никому.
Цитата, q
А вообще, похоже я понял в чём дело. Есть два варианта.
Инсценировка- это когда сирийские экипажи спросили: *вы все поняли о том как себя вести при воздушной атаке?* А те такие *Так точно ,товарищ майор*,,,
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ID: 1701
2921
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№18
11.05.2018 13:58
Сколько-же там самолётов было если 60 ракет пустили?
Почему самолёты не завалили?
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Baltas
786
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№19
11.05.2018 14:06
Цитата, Израильтянин сообщ. №17
Я говорил, что это *спин* для СМИ. Это не нужно никому.Смотря по тому, какой сценарий развития событий Вы рассчитываете иметь.
Если речь идет о победе президента Асада, т.е. о независимости Сирии, то он должен иметь возможность что-то делать с местными „революционерами“. Т.е. у сирийцев должна быть возможность хоть как-то закрыть небо.
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Vadim Martinov
138
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№20
11.05.2018 14:16
Никто и не сомневался что снаряд размером с заряд РПГ может разнести камаз, против такой мелочи сам панцирь не защищен.
У панциря как и любого устройства естественно есть предельный размер ЭПР снаряда который он может обнаружить.
Конечно можно на него штору поставить, но бронирование у него только от пуль.
Ровно также можно было и из танка разнести камаз.
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АлександрА
2443
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№21
11.05.2018 14:22
Цитата, kladbische сообщ. №14
Видео ракеты которая типа уничтожила Панцирь.
ЦАХАЛ и "Спайк" здесь совершенно не причём. Это был "Хель Хавир" и крылатая ракета "Далила":
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Восход
13995
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№22
11.05.2018 14:39
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №20
Никто и не сомневался что снаряд размером с заряд РПГ может разнести камаз, против такой мелочи сам панцирь не защищен.Панцирь реактивные снаряды от РСЗО сбивал, а это цель куда сложнее спайка/далила
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NANOBOT
1123
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№23
11.05.2018 15:08
Панцирь был выключен, потому что арабы посчитали, что если чо, он сам включится и отстреляется. "Звездочет беду предскажет, а визирь предотвратит". Так и живут, по менталитету выше воина халифата 7 века никак не поднимутся. Конечно, и там есть прекрасные офицеры, но с такими военами только ЧВК и помогают. Пипец, идет ракетный обстрел, а у них техника в ауте. Еще надувного осла в комплект ЗРПК с радиохарактеристиками комплекса, и гурии не нужны.
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Израильтянин
161
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№24
11.05.2018 16:30
Ребята отстреляли БК и пошли посмотреть как красиво горит то что они прикрывали:
Радар С-200 (вроде как)
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ankh-andrej
1200
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№25
11.05.2018 17:37
Боец к машине побежал на вызов по рации отвечать видимо. Атаки они не видели, поэтому остальные даже не дёрнулись. И дверь раскрыта тоже была, что бы рацию слышать. Вот и вся любовь. Судя по расстоянию нахождения группы от комплекса накрыть должно было всех.
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