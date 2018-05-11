Израильская ракета уничтожила поставленный Россией "Панцирь"

Израильтянин 161

№10 11.05.2018 09:43





Всеобъемлющий доклад о том, что произошло прошлой (ночью с позавчера на вчера) ночью и этим (вчерашним) утром.

- Поздним вечером (позавчера) израильские военные нанесли ряд артиллерийских ударов против сирийской армии в Хан-Aрнабеа (Khan Arnabea). С сирийской стороны был открыт огонь с минометов.

- Враг не остановил свое нападение и запустил разведывательные дроны для того, чтобы прочесать границы над воздушным пространством оккупированных Голанских высот без проникновения в воздушное пространство Сирии.

- Вражеский танк " Меркава который произвел 6 выстрелов в город Аль Баа в пр. Кунейтра, что привело к тому, что "охотники за танками" (?) САА применили силу в ответ.

- Враг выпустил ракету большой дальности в международный аэропорт Дамаска, которая была перехвачена и уничтожена в ~ 30 км от юго-восточной части Дамаска.

- 7-й дивизии Сирии был дан приказ о о нанесении ударов по 4-м израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.В 00:00 по военным объектам был выпущен шквал из 40 ракет.

- Израильские ВВС быстро обострили ситуацию, выпустив несколько ракет дальнего действия по ряду сирийских целей в Дамаске и вокруг него, а также три цели в Хомсе.

- Сирийское ПВО сорвало первые три волны атак яхудов, которые заставили яхудов прибегнуть к ракетам "земля-земля".

- После третьей волны ракет яхудов, 7-й сирийской дивизии был отдан еще один приказ о запуске 20 ракет по израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.

- Количество Израильских военных самолетов приняли участие в нападении было ~30 самолетов, которые вели обстрел ракетами из-за пределов Сирии и даже Ливана.

- Яхуды запустили 4-ю волну ракет из сочетания ракет "земля-земля" и ракет "воздух - земля" большой дальности. 4 ракеты достигли своих целей: попали в в радар обнаружения, в батарею ПВО малой дальности (замечен на враг кадрах) (!!! - и тут тоже ссылка на тот видос - прим. мое) и два склада боеприпасов.

- Ни одна дальняя система ПВО не обстреляла израильские самолеты, хотя они были в диапазоне несколько раз.

- Насколько нам известно, большинство сирийских ракет, выпущенных по местам расположения яхудов, достигли своих целей.

- В Сирии трое погибших.

При всем уважении ко всем сирийским союзникам вся ситуация решалась сирийской арабской армией и по приказу сирийского командования.»



Оригинал

…mp;theater Сирийский взгляд на ситуацию ( взял с «авантюры») от САА:Всеобъемлющий доклад о том, что произошло прошлой (ночью с позавчера на вчера) ночью и этим (вчерашним) утром.- Поздним вечером (позавчера) израильские военные нанесли ряд артиллерийских ударов против сирийской армии в Хан-Aрнабеа (Khan Arnabea). С сирийской стороны был открыт огонь с минометов.- Враг не остановил свое нападение и запустил разведывательные дроны для того, чтобы прочесать границы над воздушным пространством оккупированных Голанских высот без проникновения в воздушное пространство Сирии.- Вражеский танк " Меркава который произвел 6 выстрелов в город Аль Баа в пр. Кунейтра, что привело к тому, что "охотники за танками" (?) САА применили силу в ответ.- Враг выпустил ракету большой дальности в международный аэропорт Дамаска, которая была перехвачена и уничтожена в ~ 30 км от юго-восточной части Дамаска.- 7-й дивизии Сирии был дан приказ о о нанесении ударов по 4-м израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.В 00:00 по военным объектам был выпущен шквал из 40 ракет.- Израильские ВВС быстро обострили ситуацию, выпустив несколько ракет дальнего действия по ряду сирийских целей в Дамаске и вокруг него, а также три цели в Хомсе.- Сирийское ПВО сорвало первые три волны атак яхудов, которые заставили яхудов прибегнуть к ракетам "земля-земля".- После третьей волны ракет яхудов, 7-й сирийской дивизии был отдан еще один приказ о запуске 20 ракет по израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.- Количество Израильских военных самолетов приняли участие в нападении было ~30 самолетов, которые вели обстрел ракетами из-за пределов Сирии и даже Ливана.- Яхуды запустили 4-ю волну ракет из сочетания ракет "земля-земля" и ракет "воздух - земля" большой дальности. 4 ракеты достигли своих целей: попали в в радар обнаружения, в батарею ПВО малой дальности (замечен на враг кадрах) (!!! - и тут тоже ссылка на тот видос - прим. мое) и два склада боеприпасов.- Ни одна дальняя система ПВО не обстреляла израильские самолеты, хотя они были в диапазоне несколько раз.- Насколько нам известно, большинство сирийских ракет, выпущенных по местам расположения яхудов, достигли своих целей.- В Сирии трое погибших.При всем уважении ко всем сирийским союзникам вся ситуация решалась сирийской арабской армией и по приказу сирийского командования.»Оригинал https://www.facebook.com/syria …mp;theater