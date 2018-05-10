В шаге от ядерной войны: удар по Ближнему Востоку



Самолет F-16 ВВС Израиля.

Источник: http://pro-samolet.ru Самолет F-16 ВВС Израиля.Источник: http://pro-samolet.ru

Минобороны России раскрыло детали ракетного удара Израиля по Сирии

ВВС Израиля нанесли серию ракетно-авиационных и бомбо-штурмовых ударов по иранским военным объектам в Сирии. Вполне возможно, что Тегеран не оставит без ответа действия Израиля, а это, в свою очередь, может привести к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке. К чему может привести усложнение ситуации в регионе, рассказывает военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

Самолеты ВВС Израиля ранним утром 10 мая нанесли серию ударов по объектам иранских формирований "Аль-Кудс" на территории Сирии.

"Аль-Кудс" - военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющийся элитным военно-политическим формированием Исламской Республики Иран. Эти формирования принимают участие во взаимодействии с частями и соединениями вооруженных сил Сирии в конфликте на территории этой республики.

Накануне части "Аль-Кудс", находящиеся на сирийской стороне Голанских высот, запустили около 20 ракет по территории Израиля.

Под ракетные обстрелы и бомбо-штурмовые удары ВВС Израиля попали объекты иранской разведки, блок-посты и пункты наблюдения в буферной зоне, штабы и командные пункты формирований, военный лагерь к северу от Дамаска, подразделения и части тылового обеспечения, склады с материальными средствами формирований "Аль-Кудс" в международном аэропорту Дамаска. Кроме того, авиация Израиля нанесла удары по пусковым установкам иранских вооруженных формирований, из которых был накануне осуществлен запуск ракет класса "земля - земля" по территории Израиля.

По данным российского военного ведомства, в ракетно-авиационных ударах ВВС Израиля было задействовано 28 самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух - поверхность". Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля - земля".

"Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии. В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито", - сказали в Минобороны России.

По данным Армии обороны Израиля, военно-воздушные силы потерь в ходе удара не понесли и все боевые самолеты вернулись на аэродромы вылета. Кроме того, Израиль проинформировал Россию перед нанесением ракетно-авиационных ударов. Между вооруженными силами Израиля и Российской Федерации с 2015 года налажен механизм по координации для предупреждения столкновений в Сирии.

Перспектива конфликта все ближе

И хотя в Израиле заявили, что Тель-Авив не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, вовсе не факт, что в Тегеране придерживаются того же мнения.

Вполне возможно, что взаимный обмен ракетными ударами в самое ближайшее время продолжится и ситуация может в принципе выйти из-под контроля и привести к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке с задействованием всех видов вооруженных сил и родов войск противоборствующих сторон.

"Пока же Иран и Израиль обмениваются ударами по территории третьей страны, - пояснил "Газете.Ru" академик РАН Алексей Арбатов. - Это происходит уже не первый раз. Но эскалация боевых действий налицо".

По словам российского политического деятеля, "Израиль в конечном итоге может нанести удар по Ирану, в частности, по объектам его ядерной инфраструктуры, которых около двух десятков. На большее у Израиля нет сил. Он не может поразить всю систему ПВО Ирана и его военные объекты. Но по ядерной инфраструктуре, где сравнительно немного объектов, Израиль нанести удар может.

"В этом случае на Ближнем Востоке будет развязана четвертая большая война, при которой возникнет зона, о которой я неоднократно предупреждал раньше", - полагает академик Арбатов. Собеседник "Газеты.Ru" считает, что

если следующие зоны конфликта - Сирия, Иран, Йемен, Ливан, и, разумеется, Израиль - сольются в одну, то возникнет беспрецедентная ситуация, каковой еще никогда не было на Ближнем Востоке ранее - весь регион будет охвачен войной, в котором есть и ядерное оружие, и атомная промышленность.

Справиться с этим, по словам Алексея Арбатова, будет чрезвычайно сложно. "И что еще хуже, - подчеркивает Арбатов, - с учетом военного присутствия Москвы в этом регионе и наличия тесных связей России с некоторыми из воюющих сторон, угроза прямого вооруженного столкновения между Россией и США, которого удалось избежать уже дважды, возрастает в геометрической прогрессии".

США сталкивают Иран и Израиль

На военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке крайне пагубно может повлиять выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы. В этом случае Тегеран, без всяких сомнений, возобновит свою военную ядерную программу (вопрос, прекращал ли Иран в принципе работу над созданием национального ядерного оружия, остается пока открытым).

Поэтому взаимный обмен ядерными ударами в самом недалеком будущем между Израилем и Ираном становится вовсе не абсолютно оторванными от жизни фантазиями. Необходимые средства доставки (тактические и оперативно-тактические ракеты класса "земля - земля") у Тегерана имеются, вопрос оснащения их специальными боевыми частями для Ирана не является технически непреодолимой задачей. Кроме того, необычайно подстегивает Тегеран в формировании своей ядерной программы тот факт, что Израиль обладает собственным ядерным оружием.

Возникает вопрос - кто больше всего содействует в настоящее время такому крайне неблагоприятному развитию событий? Ответ тут очевиден - Соединенные Штаты и их ближайшие союзники. Именно эти государства за последнее время больше всего сделали для возможных нарушений Договора о нераспространении ядерного оружия и расползания оружия массового поражения по всему миру.

Недавний в историческом плане разгром Ирака и Ливии, казнь вождей этих стран, убедили руководителей многих государств на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Азии и на Дальнем Востоке, что единственно возможный путь для сохранения государственного суверенитета и национальной безопасности - обладание оружием массового поражения.

Ибо превосходство США и их союзников над любыми потенциальными противниками (и даже их возможными коалициями) в конвенциональных видах оружия сегодня настолько высоко, что у небольшого по размерам и военным возможностям государства нет никаких шансов выстоять в случае конфликта с Вашингтоном.

Силами только Военно-воздушных сил Пентагон способен менее чем за две недели разгромить вооруженные силы таких стран без малейшего шанса на успех со стороны последних.

Наконец, более чем убедительный пример в этом плане привел лидер Северной Кореи Ким Чем Ын. Он ясно продемонстрировал, что только обладание ядерным оружием и непреклонная решимость его применить являются наиболее действенным способом сохранения государственного суверенитета и национальной независимости. Только в этом случае Соединенные Штаты согласны на переговоры и не желают ввязываться в вооруженный конфликт с крайне неясными для них последствиями.

Можно ни секунду не сомневаться, что этот пример КНДР является для руководителей Ирана более чем убедительным, тем более что Тегерану в течение последнего времени Вашингтон неоднократно угрожал бомбардировками и войной до победного конца.

Крайне негативными в случае применения оружия массового поражения на Ближнем и Среднем Востоке могут быть для ограниченного контингента российских Вооруженных сил, дислоцированных в Сирии. В этом случае, даже не являясь стороной конфликта, личный состав российской группировки может быть подвергнут воздействию поражающих факторов оружия массового поражения.

Поэтому одной из важнейших задач всех действующих лиц в этом регионе является предотвращение возможной эскалации вооруженного конфликта между Ираном и Израилем и возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.

В противном случае развитие событий на Ближнем и Среднем Востоке может принять абсолютно неконтролируемый характер.

Михаил Ходаренок