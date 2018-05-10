Деятельность украинских и российских частных военных компаний в Африке

Как пишет французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Les societes de securite de Moscou et Kiev fondent sur l’Afrique", российские и украинские частные военные компании (ЧВК) продвигают свои услуги на международный рынок. Сейчас в прицеле Африка.

По информации бюллетеня, украинская частная военная компания Omega Consulting Group недавно открыла свое представительство в Буркина-Фасо. Эта компания уже представлена в Ираке, и она намерена получать контракты в регионе как от государственных игроков, так и от частного бизнеса. Ее конкурент из Киева, созданный в январе текущего года, компания UPMC, также планирует выходить на международный рынок.

"Гражданские" военные советники из стран бывшего СССР в Центральноафриканской Республике, начало 2018 года (с) afriquenewsinfo.wordpress.com

Первые ЧВК появились на Украине еще во времена президентства Виктора Януковича. Например, это компания Vega Strategic Services, основанная в мае 2011 года и Omega Consulting Group, созданная в 2013 году Андреем Кебкало, одни из основателей Vega Strategic Services. На данный момент, государство не имеет внятного мнения в отношении этих компаний. Министерство обороны Украины долгое время полагало, что эти компании предоставляют услуги наемников (а компании это опровергают) и до последнего момента занимало отрицательную позицию к перспективам развития данного рынка, который мог привести к снижению числа подготовленных резервистов. Но депутат украинского парламента Евгений Дейдей недавно озвучил свое намерение внести на рассмотрение законопроект о легализации военных компаний.

Этот разворот случился в то время, когда российские ЧВК также проникают в Африку. Российские "Силы специальных операций", которые защищают президента Цетральноафриканской республики (ЦАР) Фаустина Аршанжа Туадера, на самом деле являются сотрудниками ЧВК. Президентская охрана теперь состоит из сотрудников "ЧВК Вагнера", сообщили источники бюллетеня, что подтверждает доклад, распространенной ресурсом Conflict Intelligence Team 23 апреля 2018 года. Этот контракт вызывает все большее беспокойство у западных посольств. Компания была основана Дмитрием Уткиным (позывной Вагнер), бывшим подполковником ГРУ России. Контракт компании в ЦАР стал частью большого пакета контрактов на поставку оружия, заключенного в декабре 2017 года.

По контракту с российским правительством люди ЧВК Вагнера также были размещены на востоке Украины, а затем и Сирии. В Сирии компания существует под именем Evro Polis и осуществляет поддержку как операций российских вооруженных сил, так и защиту объектов компаний "Лукойл" и "Газпром". Вагнер также мог появиться и в Судане.

Аналогично украинскому парламенту российская Государственная Дума с начала года раздумывает о легализации ЧВК. Предыдущие попытки оказались неуспешными.

Кроме политических интересов украинские или российские компании имеют преимущества в глазах потенциальных клиентов: их личных состав имеет опыт ведения асимметричных боевых действий и довольствуются разумными зарплатами. И премия за риск значительно сокращена. Начальная зарплата в ЧВК Вагнера составляет порядка 2000 долларов.