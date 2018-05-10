Новые санкции США метят в войска ПВО
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Девятого мая США ввели санкции в отношении российских структур и компаний, которые, по оценке Вашингтона, нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщает Коммерсантъ.
ТАСС, Сергей Бобылев
"Как стало известно, 183-й зенитный ракетный полк и 11-й учебный центр зенитных ракетных войск оказались в черном списке из-за подготовки сирийских и иранских расчетов ПВО, Конструкторское бюро приборостроения (КБП) – за реализацию контракта на поставку в Сирию комплексов ПВО "Панцирь-С1". Концерн "БАРЛ" наказан США якобы за поставку комплектующих для северокорейских спутников-разведчиков, 18-й ЦНИИ Минобороны – за разработку спецоборудования, позволявшего КНДР кодировать спутниковые сигналы", – пишет газета.
В общей сложности в списки вошли 28 структур из Ирана, Сирии, РФ, Саудовской Аравии, Турции и КНДР. Все они, по версии Белого дома, в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты, нарушая тем самым законодательство о нераспространении ядерного оружия.
Громкое заявление, за которым ничего не стоит – американский закон не имеет силы на российской земле. Но обвинения звучат громко, как и все в стиле нынешней администрации США,
так охарактеризовал новые санкции высокопоставленный военно-дипломатический источник издания.
Главное управление Генштаба ВС РФ также попало в черный список.
Не знаешь, в чем обвинить,– обвиняй разведку: хоть за работу в Сирии, хоть за сотрудничество с Ираном, хоть за контакты с КНДР,
сказал собеседник.
В МИД РФ расценили новые ограничительные меры как "банальное желание посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирии в нарушение международного права".
По мнению ведомства, об этом свидетельствует включение в американский санкционный список структур, связанных с зенитными ракетными войсками, "видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров".
В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзии, что экономическим или военным давлением Россию можно заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров,
добавили российские дипломаты.
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10.05.2018
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