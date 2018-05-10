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ВС Иордании подтвердили покупку китайских ударных БЛА CH-4

11.05.2018 ЦАМТО 360 0
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БЛА «Радуга-4» (СН-4)
Прототип ударного БЛА «Радуга-4» (СН-4).
Источник: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 мая. В ходе выставки SOFEX-2018 ВВС Иордании впервые продемонстрировали разведывательно-ударный средневысотный БЛА большой продолжительности полета CH-4 ("Цай Хонг-4" / Cai Hong 4 / Rainbow 4).

Беспилотные аппараты приобретены у Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation).

Как сообщил Shephard первый лейтенант Моат Аль Мумни (Moath Al Moumni), ВВС Иордании применяют БЛА CH-4 с 2014 года. Лейтенант подтвердил, что знаком с применением американских БЛА MQ-1 и хотел бы эксплуатировать MQ-9 "Рипер", но США не разрешают экспорт данных аппаратов на Ближний Восток. Представитель ВВС Иордании не раскрыл количество принятых на вооружение китайских БЛА, но заявил, что беспилотников достаточно для решения возложенных на них задач.

Несмотря на то, что демонстрация CH-4 проведена на фоне реализуемых руководством США процедур упрощения получения разрешения на экспорт БЛА, по оценке издания, ВВС Иордании пока не стремятся их приобрести.

По мнению Моата Аль Мумни, CH-4 является "хорошей платформой" и единственной проблемой на данный момент можно назвать лишь языковой барьер между иорданскими специалистами и китайским производителем.

Другими известными покупателями БЛА семейства "CH", включая последние CH-5, являются Ирак, Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Как уже отмечал ЦАМТО, китайские производители успешно используют сложившуюся на рынке из-за ограничительных мер США ситуацию и наращивают продажи своих ударно-разведывательных БЛА класса MALE даже в государства, традиционно являющиеся покупателями вооружений американского производства.

По информации китайских разработчиков, максимальная длина CH-4 составляет 8,5 м, размах крыла – 18 м, максимальная взлетная масса – 1330 кг, масса полезной нагрузки – 345 кг. БЛА оснащен турбовинтовым двигателем и трехлопастным толкающим винтом, способен развивать крейсерскую скорость до 180 км/ч и максимальную 210 км/ч. Продолжительность полета ударной версии CH-4B – до 14 ч. БЛА оснащен автоматической системой взлета и посадки, а также автономной системой управления полетом. CH-4 может нести до шести противотанковых ракет AR-1 с полуактивной лазерной ГСН, или шесть 50-кг высокоточных УАБ "Фэй Тэнг-9" (Fei Teng-9, FT-9), или четыре 250-кг планирующие на дальность до 80 км УАБ FT-6A.

В июле 2017 года CASC приступила к летным испытаниям серийной версии БЛА CH-5, который впервые был представлен на авиасалоне в Чжухае в 2016 году.
10.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Иордания
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