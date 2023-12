Китайские беспилотники разлетелись далеко

Некоторые проблемы с их надежностью компенсируются доступными ценами

В последнее десятилетие направления использования беспилотных летательных аппаратов в разных сферах экономики переживают по-настоящему взрывной рост. На фоне общего восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и с учетом происходящих на мировой арене событий лидерами роста кроме России и Израиля, по всей вероятности, станут страны Азии.

Основные ниши на международном рынке БПЛА военного назначения сегодня занимают Израиль (34%), Китай (31%) и США (25%). При этом именно Китайская Народная Республика в настоящее время наиболее активно разрабатывает и выпускает беспилотники различных классов и различного назначения.

ТИПОЛОГИЯ БПЛА

В классе микробеспилотников у Китая имеется БПЛА серии LT, а также ASN-211.

К мини-беспилотникам относятся аппараты серий AW, ASN-15, ASN-213, СН-802, TF-1D и др.

К беспилотникам малого и ближнего радиуса действия относятся СН-803, ASN-212, ASN-216, ASN-217, W-30, а также аппараты серий Z и SH, М-22, SVU-200, V-750.

К беспилотникам среднего радиуса относятся ASN-104/105, ASN-206, ASN-209, ASN-215, ASN-207, W-50, а также аппараты серий PW и СН.

Беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия – это BZK-005, ASN-229A, WJ-600, WZ-5, Wing Loong.

Больше всего в КНР выпускается беспилотников серии ASN различной дальности. Практически все они создавались как разведывательные. Наиболее современным является ASN-229А. Он предназначен для разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но может нести две сверхзвуковые (1,1М) противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) с лазерным наведением AR-1 (весом по 50 кг). Дальность полета ASN-229А – до 2 тыс. км, крейсерская скорость – 180 км/ч, потолок – до 10 тыс. м.

СН – другая массовая серия беспилотников. Аппараты СН-1 и СН-2 были чисто разведывательными, СН-3 стал первым боевым (хотя все китайские боевые БПЛА могут решать задачи разведки, связи и РЭБ). Он может нести две ПТУР AR-1 или две управляемые авиабомбы (УАБ) FT-5 (весом до 100 кг). Но дальность его полета составляет лишь 200 км (в пределах прямой радиовидимости с пункта управления). Максимальная скорость – 260 км/ч, потолок – 6 тыс. м. Покупателями аппарата СН-3 стали Пакистан, Мьянма, Туркмения.

У беспилотника СН-4 дальность полета выросла до 2 тыс. км (за счет применения спутниковой связи), потолок – до 7 км. Имеются разведывательная (СН-4А) и боевая (СН-4В) модификации, а также высотный (до 20 км) разведчик СН-Т4. Аппарат СН-4В имеет не два, а четыре узла подвески оружия.

В арсеналах ВВС НОАК имеется до 300 аппаратов СН-3 и СН-4. Покупателями СН-4 стали Саудовская Аравия, Иордания, Ирак. Как СН-3, так и СН-4 приобретены Алжиром и Нигерией.

Экспортные беспилотные аппараты серии СН применяются в боях на Ближнем Востоке и в Африке. Саудовская Аравия уже потеряла семь-восемь СН-4В (все в Йемене), Нигерия – один СН-3.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРОНОВ

В Китае основными разработчиками и экспортерами беспилотных летательных аппаратов выступают авиастроительный консорциум Chengdu (CAIG) в составе государственного конгломерата Aviation Industry Corporation of China (AVIC), объединяющего крупнейшие предприятия авиационной промышленности КНР, а также научно-производственное объединение China Academy of Aerospace Aerodynamics (СAAA), в свою очередь, подчиненное государственной ракетно-космической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

Отметим, что последняя корпорация, как явствует уже из ее названия, объединяет в основном компании космической промышленности, занятые в производстве ракет-носителей, а также орбитальных спутников и межпланетных станций, и не специализируется на производстве именно авиационной техники.

К наиболее продаваемым китайским беспилотникам можно отнести CH-3 и CH-4B (китайская компания CASC), Wing Loong-1/2 (китайский консорциум Chengdu).

Все упомянутые беспилотники обладают примерно схожей концепцией применения. Это очень легкие и экономичные летательные аппараты, способные барражировать в воздухе в течение целых суток. Выполняют они в первую очередь разнообразные разведывательные задачи, но также при необходимости могут выступать ударной платформой для нанесения высокоточных ударов.

Аэродинамическая схема планера построена вокруг однобалочного фюзеляжа с толкающим винтом и «перевернутым» V-образным хвостовым оперением. Силовой установкой, как правило, выступает один и тот же австрийский поршневой бензиновый двигатель Rotax 912/914 – он используется, в частности, в китайском аппарате Wing Loong I. Главное достоинство двигателей этого типа – их небольшой вес и малое потребление топлива, в качестве которого может выступать даже самый обычный автомобильный бензин.

Семейство двигателей Rotax 912/914 невероятно популярно на рынке легкомоторной гражданской авиации: эти силовые установки используются более чем в 400 различных поршневых самолетах с максимальным взлетным весом около тонны или менее. Таким образом, эти двигатели широко доступны на гражданском рынке, а их стоимость составляет всего несколько десятков тысяч долларов.

ЭКСПОРТ БПЛА ГРАЖДАНСКОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

После начала российской специальной военной операции на Украине в 2022 году один из ведущих игроков в сегменте гражданских дронов – китайская компания DJI, занимавшая долю 76% мирового и 90% российского рынка, – объявила об остановке продаж на территории России и Украины, чтобы избежать использования своей продукции в военных целях.

Такое решение компании DJI в условиях слабого внутреннего предложения на российском рынке, как утверждали иностранные наблюдатели, привело к ощутимому росту цен (был зафиксирован трехкратный рост с начала 2022 года) и к серьезному дефициту подобных устройств в России.

Для восстановления рынка пришлось налаживать новые цепочки поставок (что само по себе не гарантировало защиты от повторения схожего сценария в будущем), а также поддерживать и развивать собственную индустрию. Параллельный импорт едва ли мог обеспечить покрытие всего внутреннего спроса. Впрочем, российская промышленность после начала СВО показала свою способность справляться и с более сложными задачами.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗЦЫ

В Китае презентован новый тяжелый беспилотный летательный аппарат серии Wing Loong. Новый дрон WL-3 имеет большие по сравнению с предыдущими образцами серии взлетную массу и размеры. Аппарат оснащен турбовинтовым двигателем и может находиться в воздухе до 40 часов, дальность его полета составляет порядка 10 тыс. км. Во внутреннем грузовом отсеке помещается до 300 кг груза, на внешней подвеске – до 2 т. По данным China Daily, аппарат Wing Loong 3 с размахом крыльев 24 м может нести до 16 единиц вооружения.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация представила модель собственного «верного ведомого», получившую обозначение FH-97A, которая, судя по заявлениям некоторых западных экспертов, практически идентична беспилотному аппарату Boeing MQ-28 Ghost Bat, разработанному в Австралии. При этом в отличие от прототипа Boeing китайский FH-97A оснащен двумя двигателями. Он также оснащен электрооптической системой наведения на верхней части фюзеляжа, что позволяет предположить, что беспилотник в первую очередь ориентирован на борьбу с воздушными целями. Предполагается, что подобные дроны будут сопровождать истребитель J-20.

Еще одним любопытным образцом стал БПЛА MD-22. Беспилотник позиционируется как многоразовая платформа для проведения исследований в аэрокосмической сфере. Аппарат весит около 4,5 т и способен нести 600 кг полезной нагрузки, заявленная дальность – до 8 тыс. км.

Качество БПЛА китайского производства, поставляемых в Ближневосточный регион, неоднократно обсуждалось военными специалистами. Некоторые из них утверждают, что китайские беспилотники оказались экономически эффективной альтернативой американским дронам. Другие указывают на высокие показатели аварийности и ненадежности этих аппаратов по сравнению с израильскими, американскими и турецкими аналогами.

Несмотря на подобные проблемы, китайские БПЛА по-прежнему пользуются популярностью на рынках вооружений стран Ближнего Востока и Северной Африки. Очевидная низкая стоимость китайских БПЛА делает их идеальным выбором для стран с ограниченным бюджетом.

Но бывает и наоборот: цена некоторых китайских беспилотников фактически приближается, а в некоторых случаях даже превышает стоимость западных и ближневосточных аналогов. Например, затраты на приобретение одного аппарата Wing Loong II ближневосточными заказчиками составляют около 15 млн долл. США для международного клиента, что в три раза превышает цену известного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Таким странам, как Иордания, в конечном счете пришлось из-за плохой надежности выставить на продажу весь свой парк беспилотников CH-4B менее чем через два года после закупки этих дронов у Китая. Тот же тип беспилотника показал себя немного лучше в Ираке: восемь из двух десятков CH-4B разбились всего за несколько лет, в то время как дюжина оставшихся в настоящее время простаивают в ангаре из-за нехватки запчастей. Алжир потерял три дрона CH-4B в результате крушений в течение нескольких месяцев, а Нигерия, Марокко и Туркменистан и вовсе закупили турецкие БПЛА после опыта эксплуатации китайских дронов.

Трудно дать точный обзор потерь китайских военных беспилотников, поскольку такие страны, как Туркменистан, вряд ли когда-нибудь открыто объявят о потерях своих дронов китайского производства. Примерно такая же ситуация складывается и с Саудовской Аравией. Поэтому многие потери, по уверениям западных наблюдателей, остаются незамеченными.

Вместе с тем на Западе существует целый ряд научно-исследовательских и разведывательных организаций, специально отслеживающих потерпевшие крушение и сбитые в результате боевых действий летательные аппараты, включая ракеты и БПЛА. Они ведут статистику потерь и поражений воздушных целей. К ним относится, например, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Сотрудники SIPRI считают, что закупка китайских беспилотных аппаратов заказчиками из стран Ближнего Востока стала распространенной практикой в связи с двумя схожими по времени факторами. Во-первых, это стремление стран Ближневосточного региона модернизировать свои вооруженные силы. Во-вторых, это возросшая готовность Китая продавать на Ближний Восток разработанные им оборонные технологии, и не в последнюю очередь БПЛА.

Аналитики института отмечают, что китайские беспилотники обыкновенно уступают аналогам из США, России и Израиля, поскольку они менее продвинуты технологически, летают с меньшей скоростью и на меньшей высоте. Основными преимуществами китайских аппаратов являются существенно более низкая цена, а также сравнительно большая продолжительность полета.

Национальный престиж и статус являются главной причиной, по которой страны Ближневосточного региона приобретают вооружения в Китае. Крайне избирательная политика Вашингтона по поставке вооружений позволила Китаю заполнить пробел на ближневосточном рынке. Например, Объединенные Арабские Эмираты приобрели китайские беспилотники из соображений престижа и только затем убедили США предоставить им американские технологии. В настоящее время ОАЭ продолжают использовать парк беспилотников Wing Loong 1 китайского производства. Применяются они преимущественно против целей в Йемене и Ливии.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.