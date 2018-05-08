Александр Новак провёл Всероссийское совещание по итогам прохождения ОЗП 2017-2018 годов



Источник: minenergo.gov.ru Источник: minenergo.gov.ru

27 апреля, Москва. - Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провёл Всероссийское совещание «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов субъектами электроэнергетики». В мероприятии приняли участие представители региональных властей, главы крупнейших энергетических компаний.

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«По итогам осенне-зимнего периода энергосистема России прошла максимумы нагрузок в штатном режиме. Была обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса, сохранялся необходимый резерв генерирующих мощностей и пропускной способности линий электропередач», - сказал глава Минэнерго.

Министр отметил, что в целом не было зафиксировано аварий со значительными последствиями, в том числе на крупных объектах генерации, а уровень выполнения планов ремонтов в 2017 году достаточно высок и составил порядка 95%. «Мы движемся в правильном направлении. Энергосистема была подготовлена к периоду удовлетворительно, сотрудниками отрасли была проведена значительная работа», - сказал глава ведомства.

Александр Новак также рассказал о новой методике оценки готовности компаний к отопительному сезону, которая вступит в силу с 1 июля текущего года. По его словам Министерством энергетики в несколько этапов была проведена апробация этой методики и рассчитаны индексы готовности для 46 субъектов РФ и 328 объектов генерации, а также 25 субъектов и 118 объектов электросетевого хозяйства.

Минэнерго в этом году впервые осуществляло расчёт показателей надежности по итогам 2017 года. В новой методике оценки использован двухконтурный подход. Первый контур позволяет проанализировать выполнение прямых показателей оценки выполнения условий готовности объекта к работе в период максимума нагрузок. Во втором контуре используются специализированные показатели, с помощью которых проводится оценка достоверности сведений, представленных компанией, определяются риски. Принципы риск-ориентированной модели, использованной в новой методике, позволяют оценивать готовность к отопительному сезону на основании уже представляемых компаниями отчетных данных с применением четких и понятных рассчитываемых критериев. Эта методика вступит в силу с 1 июля 2018 года.

«В целом фактические значения показателей надёжности не превышали средние значения, рассчитанные по итогам 2017 года», - добавил он .

В завершении совещания Александр Новак провел церемонию награждения государственными и ведомственными наградами сотрудников топливно-энергетиечского комплекса.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Сергей Есяков в ходе своего выступления отметил, что, хотя в прошлом году и были приняты 6 федеральных законов, касающихся энергетики, в том числе и закон об альтернативной котельной и лицензировании энергосбытовой деятельности, вызвавший немало дискуссий, практическое их воплощение оставляет желать лучшего. «Прошло уже достаточно времени после принятия этих законов, но реального движения именно со стороны Правительства в части их практического внедрения в нашу энергетическую практику незаметно, кроме как утверждения соответствующих дорожных карт. А ведь когда эти документы принимались, мы все говорили об их необходимости и быстром утверждении», – сказал он.