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Перспективы российского флота. Взгляд из Франции

08.05.2018 Военное обозрение 878 0
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Программа модернизации ВМФ России на 2011-2020 годы предусматривала строительство ста кораблей, однако эта цель достигнута не будет, пишет французский бюллетень TTU.

Большой противолодочный корабль проекта 11551 "Адмирал Чабаненко" в ремонте на 35-м СРЗ в Мурманске, 2016 год

Seven_balls / fleetphoto.ru

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"Проект закупки десантных вертолетных кораблей-доков типа Mistral, которые должны были заменить большие десантные корабли типа "Иван Грен" (головной начат постройкой в 2004 году), показал, что российские КБ не могут предложить приемлемое решение в части строительство кораблей больших размеров. Это ощущение подтверждается в данный момент, когда авианосец "Адмирал Кузнецов", чей возраст достигает 30 лет, идет на верфь для модернизации, причем работы по проектированию его замены так и не начались", – приводит статью bmpd.

С другой стороны, по словам автора, "потенциал России в области противолодочной обороны остается приоритетным направлением, и хотя атомные крейсера типа "Киров" все еще модернизируются на судоверфи "Севмаш", они в перспективе будут заменены на эскадренные миноносцы под шифром "Лидер"".

Издание уточняет, что "Севмаш" расположен на площади 300 га и "одновременно строит 11 атомных подводных лодок четвертого поколения (пять ПЛАРБ типа "Борей-А" и шесть АПРК типа "Ясень")".

Хотя российский флот сталкивается с серьезной проблемой ремонта (старения инфраструктуры, персонала, кооперационных связей, снижение финансирования…), Россия снижает число новых кораблей – "разрыв между планами на 2020 год и тем корабельным составом, который боеспособен, огромен", пишет автор.

Несмотря на утвержденный план, "в составе ВМФ будет только 5 из 20 АПЛ нового поколения, 9 из 20 фрегатов (типа "Адмирал Горшков), 4 из 14 МРК проекта 22160, 16 из 41 корветов и малых противолодочных кораблей, один из шести десантных кораблей", говорится в материале.

И только два тральщика из двух запланированных к постройке и 14 быстроходных патрульных кораблей из 14 – по плану, констатирует издание.

"Не говоря ни слова, Главный штаб ВМФ России пересмотрел свои амбиции в пользу менее крупных кораблей, но при этом значительно увеличив производство крылатых ракет на сотни экземпляров. Москва, сохраняя свои возможности в области морских сил ядерного сдерживания и нейтрализации, значительно увеличила угрозу с моря для своих ближайших соседей", – заключает автор.
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Мистраль (Mistral)
Компании
Севмаш
Проекты
1143 Кречет
11711
2020-й год
22160
22350
955 Борей
Авианосец
пр. 1155
Ядерный щит

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