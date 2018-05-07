Перспективы российского флота. Взгляд из Франции
|
|
Программа модернизации ВМФ России на 2011-2020 годы предусматривала строительство ста кораблей, однако эта цель достигнута не будет, пишет французский бюллетень TTU.
Большой противолодочный корабль проекта 11551 "Адмирал Чабаненко" в ремонте на 35-м СРЗ в Мурманске, 2016 год
Seven_balls / fleetphoto.ru
.
"Проект закупки десантных вертолетных кораблей-доков типа Mistral, которые должны были заменить большие десантные корабли типа "Иван Грен" (головной начат постройкой в 2004 году), показал, что российские КБ не могут предложить приемлемое решение в части строительство кораблей больших размеров. Это ощущение подтверждается в данный момент, когда авианосец "Адмирал Кузнецов", чей возраст достигает 30 лет, идет на верфь для модернизации, причем работы по проектированию его замены так и не начались", – приводит статью bmpd.
С другой стороны, по словам автора, "потенциал России в области противолодочной обороны остается приоритетным направлением, и хотя атомные крейсера типа "Киров" все еще модернизируются на судоверфи "Севмаш", они в перспективе будут заменены на эскадренные миноносцы под шифром "Лидер"".
Издание уточняет, что "Севмаш" расположен на площади 300 га и "одновременно строит 11 атомных подводных лодок четвертого поколения (пять ПЛАРБ типа "Борей-А" и шесть АПРК типа "Ясень")".
Хотя российский флот сталкивается с серьезной проблемой ремонта (старения инфраструктуры, персонала, кооперационных связей, снижение финансирования…), Россия снижает число новых кораблей – "разрыв между планами на 2020 год и тем корабельным составом, который боеспособен, огромен", пишет автор.
Несмотря на утвержденный план, "в составе ВМФ будет только 5 из 20 АПЛ нового поколения, 9 из 20 фрегатов (типа "Адмирал Горшков), 4 из 14 МРК проекта 22160, 16 из 41 корветов и малых противолодочных кораблей, один из шести десантных кораблей", говорится в материале.
И только два тральщика из двух запланированных к постройке и 14 быстроходных патрульных кораблей из 14 – по плану, констатирует издание.
"Не говоря ни слова, Главный штаб ВМФ России пересмотрел свои амбиции в пользу менее крупных кораблей, но при этом значительно увеличив производство крылатых ракет на сотни экземпляров. Москва, сохраняя свои возможности в области морских сил ядерного сдерживания и нейтрализации, значительно увеличила угрозу с моря для своих ближайших соседей", – заключает автор.
|
07.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.02.2014 ВМФ России: перспективы кораблей 1-го ранга
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
31.12.2011 Российский флот сегодня: итоги 2011 года
30.11.2010 ВМФ готовится защищать российскую нефть
02.06.2017 Вытеснить НАТО из Арктики: чем вооружат мощнейшие корабли Северного флота
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
25.06.2015 Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
29.07.2014 Океанский разворот