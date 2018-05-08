Не совсем то, что ожидали. В войска поступили упрощенные варианты Т-80БВМ
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В Параде Победы, который состоится в Мурманске, задействованы Т-80БВМ в самой новой своей версии. Фотографию машин опубликовало на своем сайте Минобороны. Об этом сообщает Вестник Мордовии.
Минобороны РФ
"Многих военных экспертов, да и простых любителей отечественной бронетехники озадачило, что парадные машины оказались в несколько упрощенной комплектации, чем вариант, "засвеченный" под Лугой, на территории 33-го общевойскового полигона. Немного позже этот "лужский" "восьмидесятый" вместе с Т-90М и БМПТ "Терминатор" принял участие в учениях "Запад-2017"", – говорится в статье Льва Романова.
Тогда машина порадовала достаточно мощной защитой кормы и боковых проекций, во многом похожей на ту, что сейчас используется на Т-72Б3 образца 2016 года и будет на Т-90М.
"Что же мы видим на Параде в Мурманске: если передние проекции башни и корпуса прикрыты мощной "реактивной" броней "Реликт", то динамическая защита бортов такая же, как у Т-72Б образца… 1989 года. А она, как известно, уже недостаточно эффективна", – отмечает автор.
Видимо, военное руководство остановилось на более дешевом варианте модернизации.
Вместе с тем, в публикации отмечается, что "даже в таком виде Т-80БВМ является очень опасным противником для бронетехники противника, в том числе самой современной". Кроме упомянутого "Реликта", танк получил современный многоканальный прицел "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и тепловизионным каналом, а также прицел-дублер. Это позволит вести стрельбу снарядами и управляемыми ракетами в любое время суток.
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07.05.2018
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