Не совсем то, что ожидали. В войска поступили упрощенные варианты Т-80БВМ

В Параде Победы, который состоится в Мурманске, задействованы Т-80БВМ в самой новой своей версии. Фотографию машин опубликовало на своем сайте Минобороны. Об этом сообщает Вестник Мордовии.

Минобороны РФ

"Многих военных экспертов, да и простых любителей отечественной бронетехники озадачило, что парадные машины оказались в несколько упрощенной комплектации, чем вариант, "засвеченный" под Лугой, на территории 33-го общевойскового полигона. Немного позже этот "лужский" "восьмидесятый" вместе с Т-90М и БМПТ "Терминатор" принял участие в учениях "Запад-2017"", – говорится в статье Льва Романова.

Тогда машина порадовала достаточно мощной защитой кормы и боковых проекций, во многом похожей на ту, что сейчас используется на Т-72Б3 образца 2016 года и будет на Т-90М.

"Что же мы видим на Параде в Мурманске: если передние проекции башни и корпуса прикрыты мощной "реактивной" броней "Реликт", то динамическая защита бортов такая же, как у Т-72Б образца… 1989 года. А она, как известно, уже недостаточно эффективна", – отмечает автор.

Видимо, военное руководство остановилось на более дешевом варианте модернизации.

Вместе с тем, в публикации отмечается, что "даже в таком виде Т-80БВМ является очень опасным противником для бронетехники противника, в том числе самой современной". Кроме упомянутого "Реликта", танк получил современный многоканальный прицел "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и тепловизионным каналом, а также прицел-дублер. Это позволит вести стрельбу снарядами и управляемыми ракетами в любое время суток.