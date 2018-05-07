На полигонах Восточного военного округа к летнему периоду обучения подготовят новые мишени
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Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» во время стрельбы на комплексной тренировке по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
ЦАМТО, 7 мая. На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа к началу летнего периода обучения будут подготовлены новые мишени, которые впервые стали применятся в текущем году.
Так, для подготовки гранатометчиков и снайперских пар будут установлены специальные мишени, обозначающие автомобили в кузове пикап и узкое смотровое окно в укреплении или на транспортном средстве. Поражать такие мишени планируется с дистанции в 500 метров.
Запланирована подготовка более 120 комплектов полигонного оборудования, проведение технического обслуживания свыше 10,7 тыс. мишенных установок на 20 полигонах округа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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07.05.2018
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