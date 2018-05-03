Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах, пишут СМИ



Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море.

Источник: © AP Photo / Bullit Marquez Корабль береговой охраны Китая в Южно-Китайском море.Источник: © AP Photo / Bullit Marquez

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех своих форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Согласно оценкам, за последний месяц системы развернули на рифах Мисчиф (Мэйцзи), Саби-Риф и Файери-Кросс архипелага Спратли (Наньша). Эти системы позволяют атаковать суда в радиусе 295 морских миль (около 546 километров), а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль (примерно 296 километров).

Неназванный представитель Пентагона заявил, что дальнейшая милитаризация аванпостов "послужит только увеличению напряженности и росту недоверия между сторонами", которые претендуют на эту территорию.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах спецоборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных установок.

Карикатура на отношения США и Китая. Источник: РИА Новости / Виталий Подвицкий

Спорная акватория

У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине эти обвинения отвергают.

В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у Китая нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Пекин решение арбитража не признал.