Пока только прототип. Индонезия продолжает испытания среднего танка Tiger

Индонезийская армия продолжает испытания прототипа среднего танка Тiger, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Танк Tiger на испытаниях. Источник: armyrecognition.com

Планируется, что испытания закончатся к июню текущего года, что позволит провести сертификацию танка и начать серийное производство. В ходе испытаний танк пройдёт комплекс статических, механических и динамических тестов, а также проведёт стрельбы.

Tiger (турецкое название — Kaplan MT) — классический представитель современных средних танков. Машину в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) разрабатывает турецкая корпорация FNSS совместно с индонезийской компанией PT Pindad для вооружённых силы Индонезии, при этом в FNSS указали на его высокий экспортный потенциал.

"Тигр" построен на гусеничном шасси нового поколения Kaplan разработки корпорации FNSS. Башня — бельгийская CMI Defence CT-CV со 105-мм нарезной пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Орудие оснащено автоматом заряжания барабанного типа и совместимо со стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО. Машина оснащена цифровой системой управления огнём со стабилизированными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером), информационно-управляющей и навигационной системами, а также системой кругового обзора. Выживаемость машины и экипажа обеспечивают датчики лазерного облучения, дымовые гранатомёты, система защиты от отравляющих веществ массового поражения, а также автоматизированная противопожарная система.