МиГ-31К с комплексом "Кинжал" примут участие в параде Победы в Москве



МиГ-31 с комплексом "Кинжал".

Источник: © AP Photo/ Russian Defense Ministry Press Service МиГ-31 с комплексом "Кинжал".Источник: © AP Photo/ Russian Defense Ministry Press Service

В параде также будут участвовать самолеты Су-57, Су-ЗОСМ и МИГ-29СМТ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", примут участие в параде Победы в Москве.

Об этом сообщил в четверг на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Хочу напомнить, что до самого важного и почитаемого в России праздника - Дня Победы - осталось меньше недели. Полным ходом идет подготовка к военному параду", - отметил министр.

"В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал", - сказал Шойгу.

По его словам, на военном параде традиционно будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы. Министр напомнил, что в четверг пройдет вторая ночная тренировка парадных расчетов, а генеральная репетиция состоится 6 мая. "Обращаю внимание личного состава, задействованного в мероприятиях, на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации техники", - подытожил глава ведомства.

Впервые о проекте авиационного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой, носителем которой выступает истребитель МиГ-31БМ, сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта. По его словам, ракета, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря возможности маневрировать способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" несет опытно-боевое дежурство.

Ранее об участии в параде самолетов, оснащенных этим комплексом, сообщал британское информационно-аналитическое агентство Jane's. По его данным, они были замечены на репетициях в подмосковном Алабине.