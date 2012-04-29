Российско-европейский орбитальный модуль впервые сделал цветные фотографии Марса



Часть кратера Королева на Марсе.

Источник: © ESA/Roscosmos/CaSSIS Часть кратера Королева на Марсе.Источник: © ESA/Roscosmos/CaSSIS

Обновление ПО значительно увеличило разрешение камеры, что позволило ученым впервые увидеть кромку льда на гигантском кратере Королева

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Камера сверхвысокого разрешения CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System), установленная на орбитальном модуле TGO (Trace Gas Orbiter) российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016", впервые передала на Землю цветные фотографии поверхности Красной планеты. Об этом в четверг сообщила пресс-служба университета Берна, чьи ученые участвовали в подготовке проекта.

"Мы были очень довольны качеством изображений с учетом условий освещения, камера CaSSIS может внести значительный вклад в исследования углекислого газа и водных потоков Марса", - сообщил член исследовательской команды Антуан Поммерол.

Как отмечается в заявлении, перед началом тестирования камеры исследователям университета в Берне удалось поменять на находящемся в космосе аппарате программное обеспечение (ПО)."Невероятно, что можно полностью поменять ПО на приборе, летающем вокруг Марса", - сказал глава исследовательской группы Николя Томас.

Обновление значительно увеличило разрешение камеры, что позволило ученым впервые увидеть кромку льда на гигантском кратере Королева, расположенного на северном полюсе Марса. Первые фотографии зонд смог получить 15 апреля 2018 года, объединив три фотографии различного цветового спектра в одну. В будущем ученые планируют научить зонд самостоятельно объединять несколько изображений в одно.

"ЭкзоМарс-2020" - российско-европейский проект, предусматривающий разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Планируется, что российская платформа проработает на Марсе около 1 года.

Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Аппараты достигли Красной планеты в октябре 2016 года. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на Марсе. Спускаемый аппарат "Скиапарелли" должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии, но не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился.

В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс".