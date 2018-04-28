В США предрекли смерть морской авиации России
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Взлёт истребителя Су-33 с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития, полагает The National Interest.
"Авиационная способность российского флота висит на волоске. "Кузнецов" стар и находится в плачевном состоянии, ни один авианосец не может быть заложен", — пишет автор Роберт Фарли.
Американский журнал отмечает, что хотя российские военные стратеги и заявляют о новых проектах в области морской авиации, до создания нового авианосца дело не доходит. Фарли также вспоминает обещание властей к 2025 году построить шесть авианесущих кораблей. По мнению автора, такие заявления обусловлены соображениями престижа.
В сложившейся ситуации, отмечает издание, России следует либо уже начать самостоятельное строительство авианосца, либо в дальнейшем ориентироваться на его создание в Китае.
В настоящее время ВМФ России располагает одним авианосцем. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" заложен в 1983 году, а в 1991 году зачислен в состав Северного флота. В 1990-е и 2000-е корабль неоднократно ремонтировался. "Адмирал Кузнецов" в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии) и потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). В настоящее время находится на ремонте. Авианосец получит улучшенную систему противовоздушной обороны и комплексы морского исполнения "Панцирь", а также новое энергетическое оборудование. В строй корабль должен вернуться в 2021 году.
В марте 2018 года "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты.
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27.04.2018
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Vadim Martinov
133
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№1
28.04.2018 17:55
Грустно конечно, но фактически с него никто не летает и не будет летать ближайшие годы, а тренажеры все-таки не = корабль.
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BorSch
5313
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№2
28.04.2018 18:26
Умереть может что-то живое. Это не про "морскую авиацию России".
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beka1
1531
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№3
28.04.2018 23:54
Автор статьи рассуждает лишь о ПАЛУБНОЙ авиации, которая входит в состав морской авиации.
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BorSch
5313
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№4
29.04.2018 06:15
Это важное уточнение, Капитан, никто бы не догадался.
НЕпалубная-то морская авиация у нас лучшаявмиренеимеющаяаналогов, не так ли?
28.04.2018
В Жуковском приземлился Ил-38 с нераскрытой стойкой шасси
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Сергей-82
12915
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№5
29.04.2018 07:16
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Сергей-82
12915
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№6
29.04.2018 07:22
Цитата, q
21 апреля 2017 г. многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet ВМФ США потерпел крушение, заходя на посадку на авианосец «Карл Винсон» в море Сулу у побережья Филиппин. Пилоту удалось катапультироваться.
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BorSch
5313
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№7
29.04.2018 08:09
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Ну что не слышимВЫ СЕРгей не услышите. С недоразвитым интеллектом и неустойчивой психикой это затруднительно.
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Сергей-82
12915
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№8
29.04.2018 08:26
Цитата, BorSch сообщ. №7Ну что тебе ответить,думаю это определение как раз про тебя
Цитата, q
Быдло - это люди с атрибутами животного, например скота, для которых характерна стадность, нечувствительность к чужим переживаниям, тупость, грубость. Язык силы, единственный, который им доступен и понятен
Цитата, q
Быдло - это человек, который своим омерзительным и непредсказуемым поведением задевает чувства окружающих граждан. Его интересы и мотивации замкнуты только на самом себе
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