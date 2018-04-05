"Адмирал Кузнецов" признан худшим авианосцем в мировой истории



Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" возглавляет пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду, и является единственным из них, до сих пор состоящим на вооружении, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995 году и уже в России. После аварии в 1996 году корабль находился вплоть до 1998 года на ремонте. После этого "Адмирал Кузнецов", отмечает The National Interest, "периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой", и только в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33.

Издание полагает, что причиной неудач "Адмирала Кузнецова" является низкое качество строительства и плохая поддержка, а приведение единственного российского авианосца в надлежащее состояние потребует "больших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова сделать для своего флагманского корабля".

Другими неудачными авианосцами The National Interest (с пятого до второго места) называет британский Eagle (спущен на воду в 1918-м), французский Bearn (спущен в 1920-м), японский Kaga (спущен в 1921-м) и американский Ranger (спущен в 1934-м).

Издание отмечает, что все эти корабли в дальнейшем послужили основой для новых авианосцев своих стран, военные которых получили достаточный опыт в их эксплуатации. Исключение составляет "Адмирал Кузнецов", который "остается в каком-то служении, но еще не производит потомство (по крайней мере, в российском военно-морском флоте)".

В июне 2017 года официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла Фэллона о красоте авианосца Queen Elizabeth и "обветшалости" российского "Адмирала Кузнецова". По его словам, Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя судами, первое из которых Конашенков назвал "авиаматкой", а второе — авианесущим крейсером.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет", созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только "Адмирал Кузнецов".