"Адмирала Кузнецова" отказались считать авианосцем



Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС Источник: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

"Адмирал Кузнецов" не является авианосцем, заявил "Известиям" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Таким образом эксперт отреагировал на публикацию The National Interest, в которой российский корабль назван худшим авианосцем в мировой истории.

"Надо отметить, что "Адмирал Кузнецов" — это не авианосец, а авианесущий крейсер. Для любого военно-морского специалиста это абсолютно очевидно. Это другой вид корабля. Поэтому вставлять нас в рейтинг каких-то авианосцев уже не корректно", — сказал он.

Эксперт заявил, что такие рейтинги составляют "американские борзописцы". "Это абсолютно пропагандистское и не соответствующее действительности утверждение. Понятно, эти рейтинги высасываются из пальца и, разумеется, здесь присутствует мощный антироссийский подтекст", — отметил Коротченко.

По его словам, "Адмирал Кузнецов" хорошо показал себя в ходе недавних боевых действий в Сирии и "полностью отвечает современным требованиям".

Также не согласился с рейтингом американского журнала председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев. В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что американские авианосцы по большей части являются "просто плавучими аэродромами".

"За данной оценкой не стоит ничего, кроме отработки американскими СМИ информационно-пропагандистских задач. Если серьезно изучать тему авианосцев и их роль в Вооруженных силах тех или иных стран, становится ясно, что по совокупной мощи базируемой авиации и ракетных вооружений "Адмирал Кузнецов" имеет такой же или даже больший оперативно-стратегический вес в борьбе на море, чем авианосцы США", — считает Ненашев.

Свое мнение о рейтинге высказал и бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота России адмирал Виктор Кравченко, с которым побеседовал "Интерфакс". "Если рассуждать мерками США, у которых более 10 авианосцев, и несколько из них атомные, на современной базе, то с ними сравнивать действительно нельзя. У нашего авиакрыло не очень большое — только 50 летательных аппаратов, а у американцев — до ста", — сказал адмирал.

Кравченко полагает, что по современным меркам "Адмирал Кузнецов" является достаточно мощным кораблем, а "у многих других стран и такого авианосца нет".

В России неоднократно в ответ на критику "Адмирала Кузнецова" в сравнении с зарубежными авианосцами отказывались считать первый авианосцем, называя его авианесущим крейсером. Например, в июне 2017 года официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на критику британского министра обороны Майкла Фэллона обвинил чиновника в незнании военно-морской науки и назвал британский авианосец Queen Elizabeth "авиаматкой", а "Адмирала Кузнецова" — авианесущим крейсером.