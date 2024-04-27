"Алтай" наконец-то поехал. Турция заявила о начале серийного выпуска отечественного танка
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Процесс разработки и испытаний первого турецкого танка подошёл к своему завершению. Минобороны Турции назвало победителя в тендере на серийное производство танков Altay, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.
janes.com
Победителем тендера оказалась турецко-катарская компания BMC, выигравшая в феврале текущего года контракт на разработку двигателя для танка Altay. В военном ведомстве не раскрывают деталей сделки, при этом ранее заявлялось, что первая серийная партия составит 250 единиц, а всего для армии планируется закупить порядка 1000 танков Altay.
Напоминаем, что изначально контракт на серийное производство танка планировалось подписать ещё в 2016 году, но из-за наложенных на Турцию Евросоюзом санкций, Австрия отказалась передать Анкаре технологии производства двигателя.
Масса танка составляет 60 т, при этом он может развивать скорость до 70 км/ч. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы. Стоимость производства одной единицы оценивается примерно в $5,5 млн, а на разработку нового танка было потрачено около $500 млн. Согласно планам Минобороны Турции, танки Altay должны будут заменить немецкие Leopard 1A и Leopard 2A, а также американские M48 и M60, состоящие на вооружении турецкой армии.
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26.04.2018
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