Турецкая армия примет на вооружение ОБТ Altay не позднее 2021 года

Основной боевой танк Altay, разработанный турецкой компанией Otokar, будет принят на вооружение турецкой армии не позднее 2021 года. Об этом заявил председатель совета директоров турецко-катарской компании BMC, занимающейся серийным выпуском данных танков, Этем Санчак.

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ОБТ Аltay будет принят на вооружение турецкой армии не позднее 2021 года. В настоящее время компания ВМС начала изготовление первой партии серийных танков согласно контракту, заключенному в ноябре прошлого года с Секретариатом оборонной промышленности Турции на 250 машин. Предполагается, что первые сорок танков серии будут собраны на основе конструкторской базы пяти прототипов, изготовленных Otokar для турецкой армии. Следующие 210 ОБТ уже предполагается собирать по новому стандарту, над которым сейчас усиленно работает компания-разработчик с привлечением турецких военных. Всего планируется заказать до 1000 танков Аltay.

Если первые серийные образцы оснащены немецкими мультитопливными двигателями мощностью 1,5 тысячи л.с., то позднее все серийные машины планируется оснастить силовыми установками турецкой разработки мощностью 1,8 тысяч л.с. По планам компании, уже через 4 года в танках почти не останется импортных комплектующих.

Весной этого года специалисты компании-разработчика заявляли о проведении серии испытаний образца танка с усиленной противоминной защитой. Как показали военные операции турецких войск против курдов, основные потери тяжелой бронетехники происходили из-за подрыва на минах. Отмечается, что противоминная защита на ОБТ "Алтай" в итоге будет превосходить по своим характеристикам защиту немецких Leopard-2.

Altay получил основное стабилизированное орудие калибра 120 миллиметров и пулемет калибра 12,7 миллиметра. Танк может развивать скорость до 70 километров в час, а запас его хода составляет около 500 километров. Масса танка составляет 60 т. На машине установлена система бронирования от компании Roketsan, а также системы активной защиты и управления огнём, разработанные компанией Aselsan. Помимо этого, танки Altay будут оборудованы системами обнаружения радиационной и химической угрозы.

Напомним, что первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле, а разработка танка началась в 2008 году. Перед компанией-разработчиком была поставлена задача создать танк, который смог бы на мировом рынке составить конкуренцию американским и российским ОБТ.