Стало известно, какая страна первой импортирует турецкие танки "Алтай"

Если информация подтвердится, то данный контракт станет для Турции первой экспортной поставкой танков собственного производства. Речь идёт о контракте с Катаром.

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Заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Али Ихсан Явуз заявил, что Катар заинтересован в импорте 100 танков "Алтай". В рамках первого этапа сделки ближневосточная монархия получит 40 машин.

Явуз отметил, что танки второго этапа будут оснащены уже турецкими двигателями. В настоящее время прототип "Алтая" оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкой компании MTU Friedrichshafen GmbH.

Контракт на серийное производство основного боевого танка "Алтай" был подписан между руководством оборонной промышленности Турции (SSB) и местным производителем бронетехники BMC в ноябре 2018 года.

"Алтай" - это турецкий танк третьего поколения (MBT), разработанный в рамках крупнейшего в Турции проекта наземной бронетанковой платформы.

По заявлению производителя, "Алтай" использует современные технологии, обеспечивающие улучшенную защиту брони, мобильность и огневую мощь.

Предполагается, что танк будет иметь гладкоствольное 120-мм орудие и будет включать элементы защиты от химического, биологического и даже ядерного оружия. Максимальная скорость - 70 км/ч при использовании двигателя мощностью 1800 л.с. Две первые серийные партии будут оснащены, как уже отмечено, двигателями мощностью 1500 л.с.

Источник изображения: Otokar

На разработку и развитие машины министерством обороны Турции было выделено порядка 1 миллиарда долларов, стоимость одной машины – около 5,5 миллионов долларов. Предполагается, что "Алтай" заменит сразу несколько типов танков, состоящих на вооружении турецкой армии: Leopard 1, Leopard 2, а также и американские М48 и М60.

По признанию турецкой стороны, в "Алтае" активно использовались технологии южнокорейского танка "К2 Черная пантера", разработанного фирмой Hyundai: ее местное подразделение входило в состав разработчиков машины.

Танк будет вооружен системой идентификации целей на поле боя, совместимой со STANAG 4579: она обеспечивает взаимодействие между небольшими танковыми подразделениями. Ходовая часть имеет 7 опорных катков, что дает танку более длинный корпус, возможность нести более тяжелую броню и повышает его живучесть.

"Алтай" имеет изолированный отсек для боеприпасов, что в перспективе должно защитить экипаж в случае детонации боезапаса. Также имеется встроенная система пожаротушения.

Всего для нужд местного министерства обороны планируется произвести около 1000 танков.