Результаты исследования проверки автомобильных дисков из алюминия



Минпромторг.

Источник: mpt.volganet.ru Минпромторг.Источник: mpt.volganet.ru

По поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Роскачество провело проверку качества автомобильных алюминиевых дисков. По результатам лабораторных испытаний 6 из 23 дисков признаны небезопасными и подлежат отзыву с российского рынка.

«Результаты исследования Роскачества показали, что 26% дисков из алюминия не отвечают требованиям по безопасности. Проведенная проверка позволила выявить отраслевую системную проблему отсутствия единого подхода к сертификации.

Небезопасные диски обращались на рынке с сертификатами соответствия, выданными без соответствующих лабораторных испытаний. Более того, практика так называемых краш-тестов, когда проводится испытания всего автомобиля, а отдельно колеса не испытываются и не проверяются, стала легальным способом выхода на рынок несоответствующих дисков. Участникам Госкомиссии (Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции) было дано поручение о глубокой проработке вопроса и формировании подхода к решению проблемы и закрытию точек риска. Теперь, благодаря работе Роскачества потребитель будет информирован о реальном качестве разных марок автозапчастей, Росстандарт проведет отзывную кампанию несоответствующих дисков с рынка, а Росаккредитация лишит аккредитации недобросовестные органы по сертификации, которые торгуют документами. Таким образом, мы комплексно воздействуем на всех участников рынка.

Этот действенный инструмент госкомиссии будет впоследствии внедрен для решения проблем в других отраслях промышленности», - сказал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В исследовании были включены 23 алюминиевых диска наиболее распространенных в России торговых марок, в том числе Yamato, Kia, Alcasta, X-Race, Rial, Proma, Replay, Techline, Veritas-16, YST и другие. Произведены исследованные диски в России, Китае, Италии, Германии, Тайване.

Все товары были проверены на предмет соответствия обязательным требованиям, установленным ТР ТС 018/2011 и Правилами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций № 124-00. В частности, в программу исследований включены свыше 30 показателей безопасности, качества, проверены физические свойства металла и устойчивость к коррозии. В результате диски 6 марок (Techline, VERITAS-16, YST, BANTAJ, N20, NZ) показали результаты, соответствующие опережающим стандартам Роскачества. Шесть брендов не прошли испытания безопасности, 11 признаны качественными и безопасными.

Главные испытания автомобильных алюминиевых дисков касались их безопасности. Они имитировали повседневную эксплуатацию автомобиля – испытание на удар, испытание при качении и изгиб при кручении. Диски, которые не выдержали хотя бы одно из этих испытаний, могут представлять реальную угрозу на дороге, так как ведут к разрушению колеса.

Кроме того, по стандарту Роскачества, в ходе исследования к дискам предъявлялись повышенные требования к физическим свойствам металла, из которого изготавливаются диски (пределу текучести, относительному удлинению и твердости по Бринеллю). Кроме того, оценивалась устойчивость к коррозии.

В ходе проверки безопасности испытанием на удар имитировался удар колеса о преграду, бордюр или яму на дорожном покрытии. Его не прошли диски 6 торговых марок: X-Race, PROMA, 4GO, Replay, «Мегалюм», Alcasta. Кроме того, диски Alcasta имеют нарушения в части маркировки (не указан год изготовления колеса).

При испытании качением симулировалась нагрузка на автомобиль при прохождении определённого расстояния (порядка 1800 километров) при скорости до 80 км/ч. В этом испытании колесный диск с установленной на него шиной прижимается к вращаемому барабану с четко рассчитанной нагрузкой, тем самым имитируя качение по дорожному покрытию. Тест на изгиб при кручении симулировал максимальную нагрузку в повороте автомобиля и должен был выдержать определенное количество циклов (1,8 миллиона).

Важно, что ни одна торговая марка алюминиевых дисков, не прошедших испытания по безопасности, в ходе исследования не соответствовала опережающему стандарту Роскачества по относительному удлинению. То есть колеса в процессе эксплуатации могут деформироваться, что является лишним подтверждением плохого качества.

Кроме того, как отметили эксперты Роскачества, при покупке некоторых колёс нельзя было узнать их вес, страну происхождения, на некоторых отсутствовал штрих-код. Это не является нарушением, но затрудняет идентификацию продукции при наличии чётких предпочтений у покупателя.

Не нашлось нареканий у экспертов к продукции 6 торговых марок, 11 были признаны качественными и безопасными, но не все прошли проверку физических свойств металла, согласно опережающему стандарту Роскачества, и могли иметь нарушения в части маркировки. Речь о дисках Techline, LS, K&K, MAK, Alutec, Rial, YOKATTA, RW, YAMATO, KIA, Cross Street, FR.

Не прошли испытания:

Результаты испытаний на удар автомобильных алюминиевых дисков. Источник: http://minpromtorg.gov.ru/

Колесо торговой марки X-Race , произведенное в Китае и ввезённое в Россию компанией «Яршинторг», не выдержало удара в вентиль; у него отделилась центральная часть от обода колеса – это серьёзное нарушение, товар небезопасен.

, произведенное в Китае и ввезённое в Россию компанией «Яршинторг», не выдержало удара в вентиль; у него отделилась центральная часть от обода колеса – это серьёзное нарушение, товар небезопасен. Колесо торговой марки PROMA , произведённое в России в ООО «Фест», не выдержало удара в спицу. После испытания были обнаружены трещины в соединении спицы с ободом – это серьёзное нарушение, товар небезопасен.

, произведённое в России в ООО «Фест», не выдержало удара в спицу. После испытания были обнаружены трещины в соединении спицы с ободом – это серьёзное нарушение, товар небезопасен. Колесо торговой марки 4GO , произведённое в Китае и ввезённое в Россию компанией «Русские алюминиевые диски» не выдержало удара в вентиль. У него появились трещины в соединении спиц с ободом и была нарушена герметичность – это серьёзное нарушение, товар небезопасен.

, произведённое в Китае и ввезённое в Россию компанией «Русские алюминиевые диски» не выдержало удара в вентиль. У него появились трещины в соединении спиц с ободом и была нарушена герметичность – это серьёзное нарушение, товар небезопасен. Колесо торговой марки Replay , произведённое в Китае, не выдержало оба испытания на удар. Удар в вентиль дал трещины спиц в соединении с центральной частью. А удар в спицу (на другом образце) оторвал центральную часть колеса от обода, что привело к мгновенной потере давления в шине – это серьёзное нарушение, товар небезопасен.

, произведённое в Китае, не выдержало оба испытания на удар. Удар в вентиль дал трещины спиц в соединении с центральной частью. А удар в спицу (на другом образце) оторвал центральную часть колеса от обода, что привело к мгновенной потере давления в шине – это серьёзное нарушение, товар небезопасен. Колесо торговой марки «МЕГАЛЮМ» , произведённое в России одноимённой компанией, не выдержало оба испытания на удар. Удар в вентиль оторвал спицы от центрального элемента, а удар в спицу (на новом образце) отделил центральный элемент от обода – это серьёзное нарушение, товар небезопасен. Также колесо торговой марки «МЕГАЛЮМ» не прошло ни одно испытание физических свойств металла, из которого оно изготовлена. Предел прочности, предел текучести и относительное удлинение колеса не соответствуют опережающим стандартам Роскачества.

, произведённое в России одноимённой компанией, не выдержало оба испытания на удар. Удар в вентиль оторвал спицы от центрального элемента, а удар в спицу (на новом образце) отделил центральный элемент от обода – это серьёзное нарушение, товар небезопасен. Также колесо торговой марки «МЕГАЛЮМ» не прошло ни одно испытание физических свойств металла, из которого оно изготовлена. Предел прочности, предел текучести и относительное удлинение колеса не соответствуют опережающим стандартам Роскачества. Колесо торговой марки Alcasta, произведённое в Китае, не выдержало испытания на удар. Удар в спицу вызвал отделение центрального элемента от обода – это серьёзное нарушение, товар небезопасен

Допуск к обращение некачественных алюминиевых колёс снижает уровень безопасности дорожного движения, несет угрозы вреда имуществу, жизни и здоровью граждан.

Справочно

По данным Алюминиевой ассоциации, несмотря на наличие продукции российских производителей, наибольший спрос имеют импортные алюминиевые литые диски, являющиеся наиболее доступными для потребителей по ассортименту и цене. В результате импортная продукция в этом сегменте занимает до 75%. По данным ФТС России, импорт дисков из Китая в пиковом 2012 году составил почти 5 миллионов дисков.

По итогам 2016 года объём импорта колёс из алюминия превысил 3,9 млн. шт. при общей ёмкости рынка в 5,3 млн. шт. При этом, на вторичном рынке около 94% колёс из алюминия составил импорт из КНР. Недопроизводство колес из алюминия на отечественном рынке оценивается экспертами на уровне 60% от общего импорта дисков, поступающих на вторичный рынок. Это эквивалентно 700 тыс. колёс и составляет около 2,0 млрд. руб. в оптовых ценах.

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции создана указом Президента РФ 23 января 2015 года в целях совершенствования государственного управления в этой сфере. Она занимается, в частности, координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, мониторингом и оценкой ситуации в данной сфере на всей территории страны, а также разработкой стратегий и конкретных мер по снижению объемов незаконного оборота промышленной продукции. Председателем Государственной комиссии является Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.