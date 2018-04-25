Израиль ответит, если поставленные Сирии С-300 будут использованы против него, - министр обороны



Самолеты F-15 ВВС Израиля.

Источник: © EPA-EFE/JIM HOLLANDER Самолеты F-15 ВВС Израиля.Источник: © EPA-EFE/JIM HOLLANDER

Либерман: мы находимся в постоянной координации с РФ и способны избегать трений

Иерусалим. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Израиль нанесет удар по ЗРС С-300 в Сирии, если они будут использованы против израильских целей, заявил во вторник интернет-порталу газеты "Йедиот ахронот" министр обороны Авигдор Либерман.

"Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые Россия передает Сирии, не были использованы против нас, - сказал А.Либерман. - Если они будут использованы против нас, мы предпримем действия против них".

"У нас существует открытая линия, у нас действительно идет дискуссия. Уже несколько лет мы находимся в постоянной координации и способны избегать трений с российской стороной", - отметил министр.

14 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что после удара западной коалиции Россия может рассмотреть вопрос о поставке Сирии систем ПВО С-300.

"За последние полтора года Россия полностью восстановила систему ПВО в Сирии и продолжает ее совершенствовать. Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию ЗРС С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса", - сказал тогда на брифинге С.Рудской.

В минувшие выходные в арабских и израильских СМИ появились сообщения, что системы С-300 уже доставлены в Сирию. Между тем в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам в Пекине, что вопрос о поставке в Сирию С-300 еще не решен.

"Не могу сказать, что он решён", - сказал С.Лавров.

"Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, ещё предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, всё это может быть сообщено", - отметил он.

ЗРС С-300 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") выполняют задачи по прикрытию войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.