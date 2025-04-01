БТР-80 превратили в "двухэтажного" бронированного монстра войны

Модернизированный бойцами шиитских формирований бронетранспортер БТР-80УП сразу же после появления первых изображений в Сети был прозван "Монстром войны" и "Бронестрашилищем".

В самом деле, машина выглядела очень необычно: она получила "двухэтажный" модуль вооружения. "Первый этаж" представлял собой башню от боевой машины пехоты БМП-1 с 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" и спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм. "Вторым этажом" на крыше установили закрытую кабину с пулеметом.

Ходовую часть защитили бронированными экранами, а носовую - противокумулятивными решетками.

Бронемашина активно участвовала в боевых действиях, в том числе в городских условиях.

На фотографиях видно, что на бэтээре отсутствует водомет. Дело в том, что с самого начала эта техника была оптимизирована для действий в пустынной местности. Во время переделки на ремонтном предприятии в украинском Николаеве "восьмидесятки" лишили возможности преодолевать водные преграды вплавь и навесили на них дополнительную броню.

Чтобы характеристики подвижности остались на прежнем уровне, двигатель мощностью 260 л.с. заменили на 300-сильный. Также доработали систему подкачки колес.

Всего Ирак получил 100 таких БТР-80 нескольких модификаций. Часть из них была потеряна в боях с террористами, однако несколько десятков машин продолжают оставаться в строю.

Алексей Брусилов