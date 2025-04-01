Уралвагонзавод раскрыл секреты нового "Буратино"
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ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.
Источник: rg.ru
Южный военный округ получил партию модернизированных тяжелых огнеметных систем "Буратино". "Машины отличает новая пусковая установка, динамическая защита, двигатель, а также термобарические ракеты с увеличенной дальностью", - сообщает пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод", на чьем дочернем предприятии (Омсктрансмаш) обновляли комплексы.
Уралвагонзавод раскрыл секреты нового «Буратино»
Войска Южного военного округа получили партию модернизированных систем ТОС-1А.
Все остальное по ссылке: https://t.co/7nly3KFS9h#УВЗ #Уралвагонзавод #ТОС_1А #Буратино pic.twitter.com/dZe8VjuPRb— УралВагонЗавод (@uvznews) 24 апреля 2018 г.
Система залпового огня создана на базе танка Т-72, но вместо орудийной башни здесь установлена поворотная пусковая установка с 24 термобарическими ракетами калибра 220 миллиметров. Наведение на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя - это дает высокую точность стрельбы. Дальность полета ракет увеличена до шести тысяч метров.
"Для ТОС-1А специально модернизировали и транспортно-заряжающую машину, - пояснили на УВЗ. - Она также выполнена на базе танка Т-72 и имеет комплект из 24 ракет. Их перезагрузка на боевую машину с помощью специального манипулятора в полевых условиях занимает всего 24 минуты".
На обновленном "Буратино" стоит динамическая защита, а значит, система может использоваться в составе танковых подразделений.
Екатерина Призова
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24.04.2018
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