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Уралвагонзавод раскрыл секреты нового "Буратино"

25.04.2018 Российская газета 741 0
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ТОС-1 «Буратино»
ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.
Источник: rg.ru

Южный военный округ получил партию модернизированных тяжелых огнеметных систем "Буратино". "Машины отличает новая пусковая установка, динамическая защита, двигатель, а также термобарические ракеты с увеличенной дальностью", - сообщает пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод", на чьем дочернем предприятии (Омсктрансмаш) обновляли комплексы.



Система залпового огня создана на базе танка Т-72, но вместо орудийной башни здесь установлена поворотная пусковая установка с 24 термобарическими ракетами калибра 220 миллиметров. Наведение на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя - это дает высокую точность стрельбы. Дальность полета ракет увеличена до шести тысяч метров.

"Для ТОС-1А специально модернизировали и транспортно-заряжающую машину, - пояснили на УВЗ. - Она также выполнена на базе танка Т-72 и имеет комплект из 24 ракет. Их перезагрузка на боевую машину с помощью специального манипулятора в полевых условиях занимает всего 24 минуты".

На обновленном "Буратино" стоит динамическая защита, а значит, система может использоваться в составе танковых подразделений.


Екатерина Призова
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Солнцепёк
Т-72
ТОС-1
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод

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