Уралвагонзавод раскрыл секреты нового "Буратино"



ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.

Источник: rg.ru ТОС-1 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.Источник: rg.ru

Южный военный округ получил партию модернизированных тяжелых огнеметных систем "Буратино". "Машины отличает новая пусковая установка, динамическая защита, двигатель, а также термобарические ракеты с увеличенной дальностью", - сообщает пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод", на чьем дочернем предприятии (Омсктрансмаш) обновляли комплексы.

Система залпового огня создана на базе танка Т-72, но вместо орудийной башни здесь установлена поворотная пусковая установка с 24 термобарическими ракетами калибра 220 миллиметров. Наведение на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя - это дает высокую точность стрельбы. Дальность полета ракет увеличена до шести тысяч метров.

"Для ТОС-1А специально модернизировали и транспортно-заряжающую машину, - пояснили на УВЗ. - Она также выполнена на базе танка Т-72 и имеет комплект из 24 ракет. Их перезагрузка на боевую машину с помощью специального манипулятора в полевых условиях занимает всего 24 минуты".

На обновленном "Буратино" стоит динамическая защита, а значит, система может использоваться в составе танковых подразделений.

Екатерина Призова