Обыски на "Мотор Сич" связаны с попыткой иностранцев получить полный контроль над предприятием



Мотор Сич.

Источник: /topwar.ru Мотор Сич.Источник: /topwar.ru

Иностранцы, планирующие перенести на свой завод авиадвигателей украинское производство и технологии, совершили опосредованную концентрацию контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физлицо, заявляет Служба безопасности Украины (СБУ) по поводу проведенных 23 апреля обысков на предприятии перед годовым собранием акционеров 25 апреля.

"В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, обеспечивающий превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - отмечается в сообщении на сайте СБУ.

Ведомство указывает, что расследует уголовное производство по ч.1 ст.14 и ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия "Мотор Сич", в котором сейчас продолжается досудебное следствие.

"СБУ во взаимодействии с Госфинмониторингом установила, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО "Мотор Сич" осуществлялась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций", - говорится в релизе.

Согласно ему, с целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники спецслужбы 23 апреля провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг "Мотор Сичи" и местах жительства отдельных физических лиц.

СБУ напоминает, что в рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно с полученным определением суда, был наложен арест на пакет акций "Мотор Сич" в размере 56% уставного капитала.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте сконцентрированных в собственности пяти офшоров и находящихся на счетах хранителя - компании "Драгон капитал" 41% акций ПАО "Мотор Сич" в связи с подозрением следствия в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины. По данным следствия, в рамках проведенной в 2016 году сделки купли-продажи акций "Мотор Сич", на сегодняшний день 56% акций предприятия опосредованно владеет гражданин Китая, собственник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

Согласно обнародованным в мае 2017 года планам украинской стороны, в настоящее время "Мотор Сич" и китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd отрабатывают программу партнерства, предусматривающую лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Программа партнерства включает также инвестиционные планы китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей ПАО "Мотор Сич".

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Компания участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ), имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич". В настоящее время ПАО обеспечивает, в том числе, производство многоцелевых вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ, являющихся ремоторизированными и модернизированными версиями советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2. В 2015 году "Мотор Сич" начаты поставки вертолетной техники в армию в рамках ГОЗ.

По данным компании, в ходе намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров, планируется утвердить финансовый результат за 2017 год, а также обновить учредительные документы и состав набсовета. В повестке собрания, в том числе, утверждение годового отчета и результатов внешнего аудита ПАО, распределение прибыли и размер дивидендов, внесение изменений в устав, положения о НС и совете директоров, а также переизбрание состава НС.

Чистая прибыль компании по итогам 2017 года возросла на 51,86% - до 3 млрд 104,174 млн грн. Нераспределенная прибыль по состоянию на 1 января 2018 года составила 18 млрд 440,6 млн грн.